Huawei Watch Ultimate 2 : premières fuites avant l’annonce officielle

Huawei s’apprête à lever le voile sur la Huawei Watch Ultimate 2, sa prochaine montre connectée haut de gamme. Grâce à de nouveaux rendus publiés par WinFuture, on découvre que la marque n’a pas radicalement changé le design, mais apporte des améliorations ciblées là où elles comptent vraiment.

La grande nouveauté se situerait à l’intérieur : la Huwei Watch Ultimate 2 intégrerait une batterie en silicium, déjà utilisée dans la série Huawei Watch GT 6.

L’autonomie annoncée est jusqu’à 21 jours en mode économie d’énergie.

Huawei Watch Ultimate 2 : Nouveaux capteurs sur la tranche

Les rendus révèlent sur le côté droit du boîtier un ensemble inédit de capteurs :

Leur fonction exacte n’est pas encore connue.

Ils rappellent néanmoins le système X-Tap déjà exploité par Huawei sur certains modèles.

Côté design, la Huawei Watch Ultimate 2 aurait une taille identique à la première génération : 48,5 mm, garantissant la même présence au poignet. Deux finitions sont aperçues : un modèle noir intégral, et une version bleue bicolore au style plus sportif. On retrouve le look robuste et haut de gamme typique de la gamme Ultimate.

En outre, la Huawei Watch Ultimate 2 aurait un écran AMOLED large au centre de l’expérience.

Prix et disponibilité

La tarif pressenti de la Huawei Watch Ultimate 2 serait aux alentours de 899 €. La présentation officielle est prévue le 19 septembre à Paris, aux côtés de la série Huawei Watch GT 6.