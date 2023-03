Voici la Huawei Watch Ultimate : un design haut de gamme et des caractéristiques centrées sur l’activité

Huawei a dévoilé aujourd’hui la dernière (et la plus grande) nouveauté de sa gamme de smartwatches, la Huawei Watch Ultimate. La nouvelle smartwatch « ultra-flagship » de Huawei offre une technologie, des fonctionnalités et un design haut de gamme.

La Huawei Watch Ultimate est fabriquée à partir d’un boîtier en métal liquide à base de zirconium. Alors que la plupart des smartwatches sont construites en acier inoxydable (même les modèles haut de gamme), Huawei est allé encore plus loin en utilisant un nouveau matériau 4,5 fois plus résistant et 2,5 fois plus dur que l’acier inoxydable. Selon l’entreprise, ce métal ne se déforme pas non plus à haute température. Le zirconium est généralement utilisé dans les montres traditionnelles et luxueuses, mais Huawei l’utilise pour la première fois dans une smartwatch.

La Huawei Watch Ultimate est disponible en deux éditions : Voyage Blue et Expedition Black. La version Voyage Blue est dotée d’une lunette en céramique nano-technologique d’un bleu profond, tandis que la version Expedition Black est dotée d’un boîtier léger de couleur obsidienne et d’une lunette en céramique nano-technologique avec un tachymètre.

Le bracelet de la version Voyage Blue est en alliage de titane dur, deux fois plus résistant que l’acier inoxydable. Il convient également de noter que les deux modèles sont livrés avec un bracelet en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR).

En ce qui concerne l’écran, la Huawei Watch Ultimate est équipée d’un panneau LTPO AMOLED qui peut atteindre une luminosité de 1000 nits. Cet écran est protégé par un verre saphir qui, selon la société, est « entièrement laminé et résistant à l’usure ». Autour de l’écran se trouvent une couronne rotative 3D, un bouton de fonction et un bouton d’assistance. En appuyant sur le bouton d’assistance, l’utilisateur accède directement aux fonctions des modes Plongée ou Expédition.

Caractéristiques

Comme indiqué précédemment, la Huawei Watch Ultimate est conçue pour les amateurs d’aventures en plein air, et la smartwatch offre les meilleures fonctionnalités de sa catégorie pour les expéditions de plongée. Huawei affirme que la Watch Ultimate peut supporter 24 heures d’immersion à 110 mètres de profondeur. Le nouveau design permet à la smartwatch de résister à la pression extrême des fonds marins. Pour rappel, l’Apple Watch Ultra ne supporte que des plongées de 40 mètres.

Une autre caractéristique remarquable de la Watch Ultimate est le nouveau mode Expédition. Cette fonction utilise le système de positionnement GNSS à cinq systèmes de précision à double fréquence pour enregistrer avec précision la trajectoire de l’exercice de l’utilisateur à l’aide de points de marquage. Les utilisateurs peuvent ensuite utiliser ces points de marquage pour revenir au point de départ ou à n’importe quel endroit précédent. En outre, le mode Expédition permet de suivre les niveaux d’oxygène dans le sang et l’autonomie de la batterie est de plusieurs semaines.

En termes de santé, la Huawei Watch Ultimate dispose d’un ECG et d’une surveillance de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et du stress tout au long de la journée. La montre peut vous avertir en cas de rythme cardiaque irrégulier et de risque d’artériosclérose. La montre est également équipée de Huawei TruSleep 3.0 pour le suivi du sommeil tout au long de la nuit.

Huawei affirme que ces fonctionnalités ne sont pas « au détriment de l’autonomie ». La smartwatch offre jusqu’à deux semaines d’autonomie avec une seule charge. Elle prend également en charge la charge rapide, l’entreprise annonçant une charge complète en 60 minutes et une charge de 25 % en 10 minutes. Et, contrairement à d’autres smartwatches haut de gamme sur le marché, la Huawei Watch Ultimate est compatible à la fois avec Android et iOS.

Prix, disponibilité et offres

La Huawei Watch Ultimate sera disponible en France à partir du 3 avril 2023. La smartwatch sera disponible à l’achat dans la boutique de l’entreprise et auprès de revendeurs sélectionnés. Le prix de la Huawei Watch Ultimate Voyage Blue est au tarif de 899,99 euros, tandis que la version Expedition Black sera vendue au tarif de 749,99 euros.