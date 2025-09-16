Amazon annonce ses Jours Flash Prime d’automne : deux jours de promos avant le Black Friday

Amazon vient de confirmer la tenue de son prochain grand rendez-vous shopping : les Jours Flash Prime d’automne. L’événement commencera le mardi 7 octobre 2025 à 0 h 1 et se terminera le mercredi 8 octobre à 0 h.

Jours Flash Prime : Un format plus court mais stratégique

Contrairement au Prime Day de juillet, qui s’était étendu sur quatre jours, cette édition automnale des Jours Flash Prime se limite à 48 heures. Cela reste largement suffisant pour permettre aux abonnés Prime de profiter de remises importantes avant le Black Friday et le Cyber Monday.

Lors de la dernière édition estivale, Amazon avait affiché des prix planchers sur des produits stars comme l’iPad Air ou les AirPods 4, et l’on s’attend à des promotions similaires sur des marques comme Apple, Samsung, Beats et bien sûr les appareils Amazon.

Des promos déjà disponibles en avant-première

En attendant le 7 octobre, Amazon propose dès aujourd’hui des offres anticipées avec jusqu’à -50 % sur certains produits. De plus, les abonnés Prime éligibles peuvent obtenir 3 mois gratuits de Kindle Unlimited. De grandes marques françaises emblématiques comme Tefal, Le Creuset, ou encore Aigle, ainsi que des marques internationales populaires telles que Philips, Remington ou encore Wella Professional seront proposées à prix réduit, avec de nouvelles offres ajoutées tout au long de l’événement.

Les Jours Flash Prime auront lieu dans de nombreux pays : États-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Australie, Japon, et pour la première fois, en Colombie, Irlande et Mexique.

Comme d’habitude, un abonnement Amazon Prime est requis pour accéder aux offres : 6,99 euros/mois ou 69,90 euros/an. Les jeunes de 18 à 24 ans peuvent bénéficier de 6 mois gratuits, puis d’un tarif réduit à 3,49 euros/mois.

Les clients qui ne sont pas encore membres Amazon Prime peuvent profiter des Jours Flash Prime en souscrivant dès aujourd’hui à l’essai gratuit offrant 30 jours d’abonnement sans engagement.

Avant les soldes, un événement matériel

Juste avant ces deux jours de promos, Amazon tiendra son événement matériel annuel le 30 septembre 2025 à New York. La marque devrait y dévoiler de nouveaux Echo, Fire TV, Kindle et autres appareils connectés. Certains pourraient être directement intégrés aux promotions des Jours Flash Prime quelques jours plus tard.