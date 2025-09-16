DJI Mini 5 Pro : capteur 1 pouce, 50 min d’autonomie et ActiveTrack 360°

DJI a beau essayer de garder ses secrets, ses drones finissent presque toujours par apparaître en ligne avant l’heure. Le futur DJI Mini 5 Pro, prévu pour une annonce officielle ce mercredi 17 septembre 2025, n’échappe pas à la règle : descriptions de boutique en ligne, fiches techniques et vidéos de déballage circulent déjà.

Selon le leaker Jasper Ellens et les infos publiées par DroneXL, le Mini 5 Pro embarquerait :

Un capteur CMOS 1 pouce de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 , un vrai saut par rapport au Mini 4 Pro (1/1,3 »).

, un vrai saut par rapport au Mini 4 Pro (1/1,3 »). Jusqu’à 14 stops de plage dynamique, pour de meilleures performances en basse lumière.

Enregistrement en 4K60 HDR avec prise en charge du 10-bit D-Log M et du HLG.

Une rotation du cardan à 225° permettant de filmer en vrai format vertical.

Outre la partie photo, le tracking va grandement être amélioré, tout comme la transmission :

ActiveTrack 360° : suivi d’objets jusqu’à 15 m/s (≈ 54 km/h), pour des plans plus fluides même sur des sujets rapides.

OcuSync 4 Plus : portée évoquée jusqu’à 20 km et flux vidéo plus stable.

DJI Mini 5 Pro : Sécurité et conformité FAA

Le Mini 5 Pro pourrait être le premier drone <250 g conforme FAA Catégorie 1 dès la sortie de boîte, grâce à :

Des hélices fixes avec carénages pour limiter les risques de blessures.

La présence du Remote ID intégré.

Résultat : moins de paperasse et plus de liberté pour voler au-dessus de personnes en toute légalité.

Les fuites mentionnent une batterie de 4 680 mAh offrant jusqu’à 50 minutes de vol — soit près de 30 minutes de plus que le Mini 4 Pro. L’inconnue : la portabilité. Les bras fixes et les protections d’hélices pourraient compromettre le design pliable habituel de la gamme… à moins qu’elles soient amovibles.

Un mois chargé pour DJI

En plus du Mini 5 Pro, DJI aurait aussi laissé fuiter sa prochaine Osmo Nano, une caméra d’action ultra-compacte, aperçue dans un post officiel « accidentel ».

Le DJI Mini 5 Pro coche presque toutes les cases : capteur 1 pouce, tracking 360°, autonomie prolongée, conformité réglementaire simplifiée. Si les spécifications fuitées se confirment ce 18 septembre, il pourrait bien s’agir du meilleur drone léger jamais conçu par DJI.