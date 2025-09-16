fermer
Périphériques

DJI Mini 5 Pro : capteur 1 pouce, 50 min d’autonomie et ActiveTrack 360°

Périphériques par Yohann Poiron le DJI drone Mini 5 Pro
DJI Mini 5 Pro : capteur 1 pouce, 50 min d’autonomie et ActiveTrack 360°
DJI Mini 5 Pro : capteur 1 pouce, 50 min d’autonomie et ActiveTrack 360°

DJI a beau essayer de garder ses secrets, ses drones finissent presque toujours par apparaître en ligne avant l’heure. Le futur DJI Mini 5 Pro, prévu pour une annonce officielle ce mercredi 17 septembre 2025, n’échappe pas à la règle : descriptions de boutique en ligne, fiches techniques et vidéos de déballage circulent déjà.

Selon le leaker Jasper Ellens et les infos publiées par DroneXL, le Mini 5 Pro embarquerait :

  • Un capteur CMOS 1 pouce de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8, un vrai saut par rapport au Mini 4 Pro (1/1,3 »).
  • Jusqu’à 14 stops de plage dynamique, pour de meilleures performances en basse lumière.
  • Enregistrement en 4K60 HDR avec prise en charge du 10-bit D-Log M et du HLG.
  • Une rotation du cardan à 225° permettant de filmer en vrai format vertical.

Mini5Imminent04.jpg

Outre la partie photo, le tracking va grandement être amélioré, tout comme la transmission :

  • ActiveTrack 360° : suivi d’objets jusqu’à 15 m/s (≈ 54 km/h), pour des plans plus fluides même sur des sujets rapides.
  • OcuSync 4 Plus : portée évoquée jusqu’à 20 km et flux vidéo plus stable.

Mini5 GameOver04.jpg

DJI Mini 5 Pro : Sécurité et conformité FAA

Le Mini 5 Pro pourrait être le premier drone <250 g conforme FAA Catégorie 1 dès la sortie de boîte, grâce à :

  • Des hélices fixes avec carénages pour limiter les risques de blessures.
  • La présence du Remote ID intégré.

Résultat : moins de paperasse et plus de liberté pour voler au-dessus de personnes en toute légalité.

Les fuites mentionnent une batterie de 4 680 mAh offrant jusqu’à 50 minutes de vol — soit près de 30 minutes de plus que le Mini 4 Pro. L’inconnue : la portabilité. Les bras fixes et les protections d’hélices pourraient compromettre le design pliable habituel de la gamme… à moins qu’elles soient amovibles.

Un mois chargé pour DJI

En plus du Mini 5 Pro, DJI aurait aussi laissé fuiter sa prochaine Osmo Nano, une caméra d’action ultra-compacte, aperçue dans un post officiel « accidentel ».

Le DJI Mini 5 Pro coche presque toutes les cases : capteur 1 pouce, tracking 360°, autonomie prolongée, conformité réglementaire simplifiée. Si les spécifications fuitées se confirment ce 18 septembre, il pourrait bien s’agir du meilleur drone léger jamais conçu par DJI.

Tags : DJIdroneMini 5 Pro
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer