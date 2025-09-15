Accueil » Galaxy S26 Ultra : un écran 6,89 pouces avec des technologies révolutionnaires attendues

Les fuites autour du Galaxy S26 Ultra de Samsung commencent à se préciser. Si la taille de son écran restera proche de celle du Galaxy S25 Ultra (6,89 pouces), le prochain modèle phare de Samsung pourrait intégrer des innovations d’affichage exclusives, capables de mettre la barre très haut face à la concurrence, notamment l’iPhone 17 Pro d’Apple.

Galaxy S26 Ultra : Un écran de 6,89 pouces, mais avec des « surprises »

Selon le leaker réputé Ice Universe, le Galaxy S26 Ultra ne grandira pas : il conservera une dalle de 6,89 pouces. Cela pourrait décevoir ceux qui espéraient un format encore plus immersif, mais Samsung aurait d’autres arguments pour impressionner.

Le constructeur miserait sur ses propres innovations, dont :

Flex Magic Pixel : une technologie exploitant l’IA pour ajuster les angles de vision et renforcer la confidentialité en réduisant la lisibilité hors axe .

. Color Filter on Encapsulation (CoE) : déjà utilisée sur la gamme Fold, cette technologie permet d’obtenir des noirs plus profonds, une meilleure visibilité en extérieur, une luminosité accrue et une consommation énergétique réduite.

En clair, si la taille reste identique, la qualité de l’expérience visuelle pourrait franchir un cap.

Des améliorations visibles au quotidien

L’écran du Galaxy S26 Ultra pourrait ainsi offrir :

une luminosité record, idéale en plein soleil,

des noirs plus précis, dignes de l’OLED haut de gamme,

une meilleure autonomie, grâce à une consommation optimisée,

et potentiellement un système de confidentialité intelligent, qui séduira les professionnels comme les particuliers soucieux de leur vie privée.

Un design affiné et un bloc photo massif

Outre l’écran, Samsung prévoirait de rendre son Galaxy S26 Ultra plus fin, avec des coins plus arrondis que son prédécesseur.

Côté photo, trois capteurs seraient améliorés, tandis que le téléobjectif 50 mégapixels serait reconduit pour la quatrième année consécutive. Comme souvent, le bloc caméra sera proéminent, mais justifié par les performances attendues.

L’autonomie resterait assurée par une batterie de 5 000 mAh, équivalente à celle du S25 Ultra, et le poids devrait rester similaire.

La bataille face à l’iPhone 17 Pro

Avec l’iPhone 17 Pro, Apple a déjà placé la barre très haut grâce à son nouveau design, ses capteurs 48 mégapixels Fusion et sa charge rapide. Samsung devra donc frapper fort avec le Galaxy S26 Ultra pour séduire les utilisateurs premium.

Si ces innovations d’écran se confirment, le S26 Ultra pourrait reprendre l’avantage sur l’iPhone dans le domaine où Samsung excelle depuis toujours : la qualité d’affichage.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra ne promet pas une révolution en taille d’écran, mais en technologies d’affichage. Entre Flex Magic Pixel et Color Filter on Encapsulation, Samsung pourrait offrir l’un des écrans les plus avancés jamais vus sur un smartphone.

Rendez-vous fin 2025 pour voir si ces rumeurs se concrétisent… et si Samsung réussira à prendre l’ascendant sur Apple et ses iPhone 17 Pro.