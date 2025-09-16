Accueil » Samsung Exynos 2600 : une puce 2 nm pour propulser les Galaxy S26 Pro et Edge

Samsung Exynos 2600 : une puce 2 nm pour propulser les Galaxy S26 Pro et Edge

Samsung Exynos 2600 : une puce 2 nm pour propulser les Galaxy S26 Pro et Edge

La série Galaxy S26 s’annonce comme l’un des lancements les plus ambitieux de Samsung depuis des années, et le constructeur coréen compte sur sa nouvelle puce maison pour marquer les esprits. Selon un rapport de FN News, le développement du Exynos 2600 est désormais terminé et la production de masse devrait débuter fin septembre 2025.

Exynos 2600 : Un chipset 2 nm pour le Galaxy S26 Pro et Edge

Samsung adopterait une stratégie hybride pour sa prochaine génération. Les Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Edge seraient équipés du Exynos 2600 gravé en 2 nm, tandis que le Galaxy S26 Ultra continuerait de s’appuyer sur la puissance du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, produit en 3 nm par TSMC.

Comme toujours, des variations selon les marchés sont possibles, mais, cette fois, Samsung semble vouloir déployer largement son processeur maison, dans davantage de régions que par le passé.

Des performances et une gestion thermique améliorées

Le Exynos 2600 promet de corriger les faiblesses historiques de la gamme Exynos, notamment en matière d’efficacité énergétique et de chauffe. La puce intègre une nouvelle technologie baptisée Heat Pass Block (HPB), censée maintenir des températures stables même lors de longues sessions de performance intensive.

Les premiers benchmarks suggèrent que le processeur rivaliserait directement avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm et l’A19 Pro d’Apple, aussi bien en single-core qu’en multi-core. Une première pour Samsung, qui avait souvent eu du mal à atteindre ce niveau de compétitivité.

Un enjeu majeur pour Samsung Foundry

Au-delà des smartphones, ce passage à la gravure 2 nm représente un enjeu stratégique pour Samsung. Le groupe cherche à redorer l’image de sa division Foundry, mise à mal par des retards et des difficultés face à TSMC ces dernières années.

Un Exynos 2600 réussi pourrait donc non seulement renforcer la crédibilité des Galaxy S26, mais aussi replacer Samsung Foundry dans la course à la pointe de la gravure.

Rendez-vous en 2026

Le lancement de la série Galaxy S26 est attendu pour le début de l’année 2026. Si les promesses de cette nouvelle génération de puces se confirment, Samsung pourrait enfin repositionner ses Exynos comme de vraies alternatives haut de gamme à l’international.