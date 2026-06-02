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MSI Claw 8 EX AI+ : Intel veut enfin sa revanche sur les consoles PC portables

MSI Claw 8 EX AI+ : Intel veut enfin sa revanche sur les consoles PC portables

MSI prépare une nouvelle Claw 8 EX AI+, et cette fois, le changement ne se joue pas seulement sur le design. La console portable inaugure surtout la puce Intel Arc G3 Extreme, pensée pour replacer Intel dans une catégorie aujourd’hui dominée par AMD.

Une Claw repensée autour d’Intel Arc G3 Extreme

Présentée en amont du Computex 2026, la MSI Claw 8 EX AI+ abandonne l’ancienne génération Lunar Lake au profit du nouvel Intel Arc G3 Extreme, basé sur Panther Lake. Cette puce combine 2 cœurs Performance, 8 cœurs Efficiency et 4 cœurs Low-Power Efficiency, avec une partie graphique Intel Arc B390 dotée de 12 cœurs Xe3.

Sur le papier, Intel promet une montée en puissance notable, avec des performances graphiques capables de se rapprocher d’un GPU dédié d’entrée de gamme.

Reste à voir comment cela se traduira dans un châssis portable, où la chauffe et l’autonomie restent les vrais juges de paix.

Écran 120 Hz, nouveau design et refroidissement revu

La Claw 8 EX AI+ embarque un écran tactile IPS de 8 pouces en 1920 x 1200 pixels, avec un taux de rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz. MSI a aussi retravaillé les poignées, les sticks et les gâchettes à effet Hall, tout en ajoutant un moteur linéaire plus précis pour les vibrations.

Le refroidissement aurait également été renforcé avec deux ventilateurs, de larges pales et quatre sorties d’air sur la partie supérieure. Un choix logique : avec une puce plus ambitieuse, MSI doit prouver que sa console peut tenir la cadence sur de longues sessions.

Une fiche technique clairement premium

La machine pourra accueillir jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5x et dispose d’un emplacement M. 2 2280 pour un SSD PCIe NVMe remplaçable. On retrouve aussi deux ports Thunderbolt 4, un lecteur microSD, une prise jack 3,5 mm, des haut-parleurs stéréo 2 W, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0 et un capteur d’empreintes.

C’est une fiche technique ambitieuse, mais encore incomplète : MSI n’a pas encore confirmé tous les prix, configurations ni performances réelles.

Intel joue gros face à AMD

Avec cette Claw 8 EX AI+, MSI ne cherche pas seulement à corriger les défauts de ses précédentes consoles. La marque donne aussi à Intel une vitrine stratégique sur un marché où les Ryzen Z d’AMD ont longtemps imposé leur tempo.

La bataille ne se jouera pas uniquement sur les benchmarks. Elle dépendra de la stabilité des performances, du silence, de l’autonomie et de l’optimisation logicielle. Car dans une console PC portable, la puissance brute ne vaut que si elle reste maîtrisée dans la paume des mains.