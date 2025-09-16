Accueil » Apple Music : l’outil de transfert de playlists est enfin disponible dans le monde entier

Apple Music : l’outil de transfert de playlists est enfin disponible dans le monde entier

Apple vient d’annoncer l’extension mondiale de son outil de transfert automatique de playlists et bibliothèques musicales vers Apple Music.

Après une phase de test en Australie et en Nouvelle-Zélande en mai, puis un déploiement limité aux États-Unis et dans quelques autres pays en août, l’outil est désormais disponible presque partout où Apple Music est proposé — à l’exception notable de la Chine continentale, du Myanmar et de la Russie.

Apple Music: Transférer sa musique en quelques clics

Changer de service de streaming est souvent décourageant à cause de la perte potentielle de ses playlists soigneusement construites. Apple s’attaque à ce frein en permettant désormais aux utilisateurs de :

Importer automatiquement leurs chansons, albums et playlists depuis des services concurrents comme Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal et YouTube Music.

comme Spotify, Amazon Music, Deezer, Tidal et YouTube Music. Gérer le processus directement depuis un iPhone ou un iPad, via Réglages > Apps > Musique > Transférer la musique d’autres services.

Garder intactes leurs bibliothèques d’origine : rien n’est supprimé sur le service précédent.

Apple a travaillé avec SongShift pour mettre en place cette solution, déjà connue des amateurs de migration musicale. Lorsque certaines chansons n’existent pas dans le catalogue Apple Music, elles apparaissent comme « Needs Review », laissant l’utilisateur choisir une version alternative.

Un argument fort pour séduire les utilisateurs de Spotify & Co.

L’un des freins majeurs au changement de plateforme est enfin levé. Selon Apple, seule la musique et les playlists créées par l’utilisateur sont transférables — les playlists éditoriales de services tiers, elles, ne le sont pas.

Cette nouveauté pourrait encourager de nombreux abonnés frustrés par les limitations ou les prix des autres services à tester Apple Music. Pour rappel, la plateforme revendique déjà plus de 100 millions de morceaux disponibles, avec un accent mis sur la qualité audio (Lossless, Dolby Atmos, Spatial Audio).

Un déploiement quasi mondial

À part trois exceptions (Chine, Myanmar, Russie), cette fonctionnalité devient accessible dans presque tous les marchés d’Apple Music. Une stratégie qui pourrait renforcer la croissance d’Apple Music face à Spotify, leader du secteur, mais fragilisé par les critiques sur ses récentes hausses de prix.