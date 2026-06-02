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X lance « React with Video » : la plateforme adopte le format viral popularisé par TikTok

X lance « React with Video » : la plateforme adopte le format viral popularisé par TikTok

Après avoir largement misé sur la vidéo ces derniers mois, X continue de transformer son expérience utilisateur en s’inspirant des formats les plus populaires des réseaux sociaux concurrents. La plateforme d’Elon Musk teste désormais « React with Video », une nouvelle fonctionnalité permettant de répondre à une publication avec une vidéo intégrée directement au contenu d’origine.

Une évolution qui rapproche davantage X des usages popularisés par TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts.

Un format de réaction intégré à la plateforme

Le principe est simple. Lorsqu’un utilisateur appuie sur le bouton de repost, une nouvelle option intitulée « React with Video » apparaît dans le menu. En la sélectionnant, X ouvre automatiquement la publication originale en arrière-plan et affiche la caméra de l’utilisateur sous forme de superposition vidéo.

Le créateur peut alors enregistrer sa réaction, mettre la capture en pause à tout moment et reprendre l’enregistrement lorsqu’il le souhaite.

Une fois la vidéo terminée, un aperçu est proposé avant publication, permettant de vérifier le résultat final avant de l’ajouter comme réponse à la publication initiale.

Plusieurs modes d’affichage disponibles

X semble avoir particulièrement travaillé la personnalisation de cette fonctionnalité. Par défaut, le système supprime automatiquement l’arrière-plan de l’utilisateur afin de créer un effet de superposition plus propre. La vidéo peut ensuite être déplacée ou redimensionnée librement à l’écran.

Lorsque la publication contient une image ou une vidéo, plusieurs modes d’affichage sont proposés :

Superposition classique

Mode image dans l’image (Picture-in-Picture)

Affichage partagé (Split Screen)

Mode plein écran centré sur le contenu original

Cette flexibilité rappelle directement les formats de réaction qui dominent aujourd’hui TikTok et Instagram.

Une stratégie tournée vers les créateurs

Depuis son rachat, X cherche à renforcer son attractivité auprès des créateurs de contenu. L’introduction des vidéos longues, de la monétisation, des abonnements créateurs et désormais des réactions vidéo s’inscrit dans cette logique. L’objectif est d’augmenter le temps passé sur la plateforme tout en encourageant davantage de contenus natifs.

Le format réaction est particulièrement intéressant d’un point de vue algorithmique. Il favorise les discussions, les reprises de contenus viraux et les interactions directes avec les publications qui génèrent déjà de l’engagement.

X continue sa transformation en plateforme vidéo

L’arrivée de React with Video montre à quel point les frontières entre les réseaux sociaux s’estompent. Pendant longtemps, X était principalement associé aux messages textuels et à l’actualité en temps réel. Aujourd’hui, la plateforme adopte progressivement les codes qui ont fait le succès de TikTok : vidéos verticales, contenus réactionnels, personnalisation visuelle et formats favorisant l’engagement rapide.

La véritable question n’est plus de savoir si X veut devenir une plateforme vidéo, mais jusqu’où la société est prête à transformer son ADN pour concurrencer TikTok, Instagram et YouTube.

Avec React with Video, X ne se contente plus d’héberger les conversations autour du contenu viral. La plateforme cherche désormais à devenir l’endroit où ces réactions sont créées directement.