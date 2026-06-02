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Microsoft lance Copilot Health : un assistant IA capable de comprendre votre dossier médical

Microsoft lance Copilot Health : un assistant IA capable de comprendre votre dossier médical

L’intelligence artificielle s’invite un peu plus dans notre quotidien, et désormais dans notre suivi médical. Avec le lancement en préversion de Copilot Health, Microsoft dévoile une nouvelle déclinaison de son assistant IA conçue pour centraliser les données de santé, analyser les dossiers médicaux et fournir des réponses personnalisées aux utilisateurs.

L’ambition est claire : faire de Copilot un véritable compagnon santé capable de comprendre l’historique médical, les objectifs de bien-être et les données issues des objets connectés afin d’offrir des recommandations plus contextualisées.

Un Copilot dédié à la santé personnelle

Accessible depuis l’espace santé intégré à Copilot Health, le service repose sur la création d’un profil médical personnalisé.

Les utilisateurs peuvent renseigner leurs antécédents, leurs objectifs de santé ou encore leurs habitudes de vie. Cette couche de contexte permet à l’IA de produire des réponses adaptées à chaque situation plutôt que des informations génériques.

Microsoft va plus loin en permettant la connexion à Apple Health, avec la promesse d’intégrer d’autres plateformes de suivi d’activité et de santé dans les prochains mois. Les utilisateurs américains peuvent également relier leurs dossiers médicaux provenant de plus de 50 000 organismes de soins, offrant ainsi à l’assistant une vision beaucoup plus complète de leur état de santé.

Comprendre ses analyses médicales grâce à l’IA

L’un des usages les plus intéressants de Copilot Health concerne l’interprétation des données médicales.

Un utilisateur peut importer un compte-rendu biologique, un résultat d’analyse ou un document médical afin d’obtenir des explications plus accessibles. L’IA peut également aider à identifier un professionnel de santé en fonction de plusieurs critères, notamment :

La spécialité recherchée ;

La langue parlée ;

La localisation géographique ;

La compatibilité avec la couverture d’assurance.

Microsoft cherche ainsi à simplifier l’accès à l’information médicale, souvent complexe à décrypter pour le grand public.

Une crédibilité médicale renforcée

Consciente des enjeux liés à la santé, l’entreprise affirme avoir développé Copilot Health avec l’aide d’un comité externe regroupant plus de 250 médecins issus de 24 pays.

Microsoft indique également avoir obtenu la certification ISO/IEC 42001, une norme internationale dédiée aux systèmes de gestion de l’intelligence artificielle.

Pour renforcer la fiabilité des réponses, le service s’appuie sur des principes publiés par la National Academy of Medicine ainsi que sur une collaboration avec Harvard Health Publishing.

La question clé : peut-on lui confier ses données de santé ?

La confidentialité reste naturellement au cœur des préoccupations. Microsoft affirme que les conversations réalisées dans Copilot Health sont isolées du reste de l’écosystème Copilot. Les données ne seraient pas utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle de l’entreprise.

Le groupe précise également que les données sont chiffrées au repos et en transit, les utilisateurs gardent le contrôle de leurs informations, et que l’ensemble des données peut être supprimé à tout moment.

Ces garanties s’inscrivent dans une tendance plus large du secteur, où les géants technologiques cherchent à rassurer les utilisateurs face à la sensibilité croissante des données médicales.

Une évolution logique de l’IA grand public

Microsoft rappelle que ses services grand public traitent déjà plus de 50 millions de questions liées à la santé chaque jour. Sous cet angle, Copilot Health apparaît moins comme une révolution que comme une structuration officielle d’un usage déjà largement adopté.

Reste toutefois une limite essentielle : comme les autres assistants santé alimentés par l’IA, Copilot Health n’est pas conçu pour diagnostiquer, traiter ou prévenir une maladie. L’outil se positionne comme un assistant d’information et d’accompagnement, non comme un remplaçant du médecin.

À l’heure où l’IA devient progressivement une interface entre les utilisateurs et les services de santé, Microsoft tente de se positionner à la croisée du bien-être connecté, des dossiers médicaux numériques et de l’assistance conversationnelle. Une stratégie qui pourrait préfigurer la prochaine grande bataille technologique autour de la santé numérique.