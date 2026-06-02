La course au PC IA ne se limite plus à ajouter quelques TOPS dans des machines toujours plus fines. Avec ses nouveaux ProArt P16 et ProArt P14, Asus vise plus haut : proposer des ordinateurs portables capables d’assumer des charges de travail dignes d’une station de travail, grâce à la nouvelle plateforme Nvidia RTX Spark.

L’idée est claire : offrir aux créateurs, développeurs et utilisateurs exigeants une puissance IA locale, sans dépendre en permanence du cloud.

Une plateforme Nvidia RTX Spark au cœur de l’expérience

Le véritable enjeu de ces nouveaux ProArt se trouve sous le châssis. La plateforme Nvidia RTX Spark associe un GPU RTX basé sur l’architecture Blackwell à un processeur Grace à 20 cœurs.

Ce duo place les ProArt P16 et P14 dans une catégorie à part. Asus promet des performances capables de gérer de très grandes scènes 3D, du montage vidéo en très haute définition, de la génération de contenus par IA ou encore l’exécution locale de grands modèles de langage.

Cette orientation répond à une évolution profonde des usages. Les créateurs ne se contentent plus d’exporter des vidéos ou de retoucher des images : ils génèrent, nettoient, interpolent, composent et automatisent avec des outils d’IA de plus en plus intégrés aux logiciels professionnels.

Des laptops fins, mais taillés pour les charges lourdes

Malgré cette ambition proche du workstation mobile, Asus affirme que les nouveaux ProArt sont plus fins et plus légers que la génération précédente.

Le ProArt P16 mise sur un écran OLED à taux de rafraîchissement élevé avec prise en charge du VRR, tandis que le ProArt P14 privilégie un format plus compact sans renoncer à la précision visuelle. Deux approches complémentaires, mais une même cible : photographes, monteurs vidéo, designers, artistes 3D et créateurs de contenu.

Dans ce marché, l’écran n’est pas un simple argument marketing. C’est l’interface de travail principale. La qualité de la dalle, la fluidité et la fidélité des couleurs peuvent faire la différence entre un laptop séduisant et un véritable outil professionnel.

Un écosystème logiciel pensé pour les créatifs

Asus ne mise pas uniquement sur la puissance brute. La marque accompagne ces machines de son écosystème logiciel, avec Creator Hub, MuseTree et StoryCube.

Ces outils visent à fluidifier les workflows créatifs, notamment ceux qui intègrent l’IA : organisation de médias, assistance à la création, gestion de projets ou optimisation des performances selon les applications utilisées.

L’enjeu sera de transformer cette puissance IA en usages concrets. Un PC portable ultra-performant ne suffit pas si les logiciels ne savent pas exploiter efficacement le matériel. C’est pourquoi les partenariats avec les éditeurs de solutions créatives seront déterminants.

Asus veut dépasser le simple label « AI PC »

Avec les ProArt P16 et P14, Asus cherche à se distinguer dans un marché où l’expression « AI PC » devient rapidement générique. Là où beaucoup de constructeurs mettent en avant des fonctions d’assistance modestes, Asus semble vouloir rapprocher le laptop créatif de la station de travail IA.

Ce positionnement arrive au bon moment. Les outils génératifs s’installent dans Photoshop, Premiere Pro, Blender, DaVinci Resolve ou les environnements de développement. La question n’est plus seulement de savoir si un PC peut exécuter de l’IA, mais s’il peut le faire localement, rapidement et sans interrompre le flux de création.

Les ProArt P16 et P14 incarnent cette nouvelle frontière : des machines suffisamment mobiles pour suivre les créateurs, mais assez puissantes pour remettre en question la nécessité d’un poste fixe.