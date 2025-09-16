Accueil » vivo X300 Pro : un AirDrop-like pour partager des fichiers entre Android et Apple

vivo s’apprête à lancer sa nouvelle série vivo X300, et cette fois, le constructeur chinois ne se contente pas d’améliorer processeurs et caméras. L’innovation la plus marquante est un outil de partage de fichiers façon AirDrop, conçu pour réduire les barrières entre Android et l’écosystème Apple.

Selon un dirigeant de vivo sur Weibo, les vivo X300 Pro et X300 seront les premiers smartphones à tourner sous OriginOS 6 basé sur Android 16.

La nouveauté phare ? Un outil intégré qui permet de transférer des fichiers sans fil non seulement entre téléphones vivo, mais aussi vers des Mac et iPad Apple.

Il suffit d’être connecté avec un compte vivo sur les deux appareils. Aucun câble ni réseau Wi-Fi partagé n’est nécessaire. Cela reste limité à l’écosystème vivo, mais la possibilité de communiquer directement avec des produits Apple est une avancée majeure face aux cloisonnements habituels Android/iOS.

vivo X300 Pro : Des caractéristiques haut de gamme

Le vivo X300 Pro sera propulsé par le Dimensity 9500 de MediaTek, avec un design affiné et un quadruple module photo Hasselblad optimisé pour la photographie avancée. Le vivo X300 standard misera sur un format plus compact pour séduire ceux qui privilégient la portabilité.

D’autres modèles, comme l’iQOO 15 équipé du Snapdragon 8 Elite 2, bénéficieront aussi de OriginOS 6 et de cette fonction de partage intelligente.

Avec la série vivo X300, vivo vise clairement l’iPhone 17 et ses variantes Pro.

Apple conserve un avantage avec son écosystème parfaitement intégré, mais vivo frappe fort avec une interopérabilité inédite.

Le design élégant, les caméras Hasselblad et la puissance du Dimensity 9500 font du X300 Pro un sérieux concurrent dans le segment premium Android.

Rival direct de l’iPhone 17 Pro

Jusqu’ici, les utilisateurs jonglant entre un smartphone Android et un ordinateur Apple étaient contraints par des solutions de contournement peu pratiques (cloud, mails, câbles).

Si la promesse de vivo se concrétise, cette fonction AirDrop-like pourrait devenir un argument fort pour attirer les créatifs qui utilisent des MacBook, les pros qui travaillent sur iPad, et les utilisateurs frustrés des limitations d’écosystèmes fermés.

Le vivo X300 Pro ne sera pas seulement un smartphone puissant avec un processeur de dernière génération et une caméra Hasselblad.

Il pourrait devenir le premier Android premium à combler le fossé avec Apple, grâce à un outil de partage de fichiers sans fil entre Android et iOS.

S’il tient ses promesses, vivo ne fera pas qu’améliorer son hardware : il redéfinira la façon dont ses utilisateurs interagissent avec l’écosystème Apple.