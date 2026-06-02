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State of Play juin 2026 : Marvel’s Wolverine en vedette, Sony prépare un showcase majeur

State of Play juin 2026 : Marvel’s Wolverine en vedette, Sony prépare un showcase majeur

L’été du jeu vidéo commence véritablement cette semaine. Entre le Summer Game Fest, le Xbox Showcase et les différentes conférences attendues, Sony compte bien attirer l’attention avec un nouveau State of Play qui s’annonce particulièrement stratégique pour l’écosystème PlayStation.

La conférence du 2 juin pourrait enfin lever le voile sur plusieurs projets très attendus, à commencer par Marvel’s Wolverine, dont les nouvelles se font rares depuis son annonce.

Un State of Play de plus d’une heure

Sony a confirmé que le State of Play débutera le 2 juin 2026 à 23 heures, heure de Paris. Le constructeur promet plus d’une heure de présentations, ce qui laisse présager un programme particulièrement chargé.

Marvel’s Wolverine sera la star de la soirée

Parmi les rares jeux officiellement confirmés figure Marvel’s Wolverine. Le projet développé par Insomniac Games reste l’un des exclusivités PlayStation les plus mystérieuses de ces dernières années.

Après plusieurs années de silence, les attentes sont élevées. Les joueurs espèrent enfin découvrir du gameplay réel, le système de combat, les mécaniques de régénération de Wolverine, et une fenêtre de sortie plus précise.

Si les rumeurs évoquent un lancement en septembre 2026, Sony n’a encore rien officialisé.

Naughty Dog pourrait revenir sur le devant de la scène

Autre projet très attendu : Intergalactic : The Heretic Prophet.

La nouvelle licence de Naughty Dog intrigue depuis son annonce. Beaucoup espèrent découvrir enfin une séquence de gameplay permettant de mieux comprendre l’univers et les mécaniques de cette nouvelle franchise de science-fiction.

D’autres annonces possibles

Plusieurs autres jeux circulent dans les rumeurs entourant l’événement :

Marvel Tōkon : Fighting Souls

Control Resonant

Kena : Scars of Kosmora

La communauté PlayStation continue également de spéculer autour d’un éventuel retour de la licence God of War, qu’il s’agisse d’un remake du premier épisode ou d’un projet centré sur Faye.

Pour l’instant, aucune de ces annonces n’a été confirmée par Sony.

Et GTA 6 dans tout ça ?

Comme à chaque grande conférence depuis plusieurs mois, le nom de Grand Theft Auto VI revient systématiquement dans les discussions. Pourtant, l’hypothèse semble peu probable.

Rockstar a historiquement privilégié ses propres canaux de communication plutôt que les grands événements de l’industrie. De plus, un nouveau trailer de GTA 6 monopoliserait instantanément toute l’attention médiatique et éclipserait les autres annonces du State of Play.

La prudence reste donc de mise.

Une conférence importante pour PlayStation

Au-delà des jeux eux-mêmes, ce State of Play intervient à un moment clé pour Sony. Face à la montée en puissance du Game Pass, à l’arrivée de nouvelles machines portables et à la multiplication des annonces IA dans l’industrie, PlayStation doit réaffirmer la force de son catalogue exclusif.

Et si Marvel’s Wolverine tient ses promesses, il pourrait devenir l’un des principaux arguments de la marque pour la seconde moitié de 2026.