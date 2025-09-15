Accueil » Galaxy S26 : les premiers composants confirment un redesign qui divise

Galaxy S26 : les premiers composants confirment un redesign qui divise

Galaxy S26 : les premiers composants confirment un redesign qui divise

Après la polémique autour du redesign de l’iPhone 17, c’est au tour de Samsung de faire parler de lui. Une nouvelle fuite montre pour la première fois une vraie image de composants du futur Galaxy S26, confirmant que les rendus dévoilés ces derniers mois étaient bien réels.

Et autant dire que l’accueil risque d’être contrasté.

Galaxy S26 : Un look qui choque déjà

D’après cette fuite, la gamme Galaxy S26 adoptera un design plus massif, avec un nouveau module caméra proéminent.

Le Galaxy S26 Ultra est le plus critiqué : certains le jugent daté, moins élégant que le Galaxy S25 Ultra, et surtout handicapé par une énorme excroissance au dos.

Le Galaxy S26 Pro reprend les lignes du Ultra, mais en plus compact.

Le Galaxy S26 Edge est sans doute le mieux loti : plus équilibré visuellement, il rappelle même le nouvel iPhone 17 Pro.

Bref, Samsung semble vouloir marquer une rupture… mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les fans du design épuré des générations précédentes.

Sous le capot : un vrai saut de puissance

Si le design fait débat, les performances seront au rendez-vous :

Le Galaxy S26 Ultra sera équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 2 partout dans le monde (finie la distinction Snapdragon/Exynos).

Les Galaxy S26 Edge et Pro alterneront entre Snapdragon et Exynos selon les marchés.

Le gros bloc caméra du modèle Ultra a un rôle précis : accueillir une ouverture plus large, ce qui devrait améliorer sensiblement les performances en basse lumière, même sans changement de capteur.

Faut-il attendre le Galaxy S26 ?

Oui, le design divise. Mais en dehors de l’esthétique, Samsung prépare une génération solide :

Un SoC nouvelle génération ultra-puissant,

Un vrai progrès sur la photo,

Et une gamme complète qui permet de choisir entre finesse (Edge), compacité (Pro) et tout-en-un (Ultra).

Si vous possédez déjà un Galaxy S25, l’évolution est peut-être trop timide. Mais pour les utilisateurs venant d’un Galaxy S24 (ou plus ancien), le S26 promet un vrai bond technologique.