Accueil » Asus Pad : une tablette OLED 144 Hz sous Android 16 pour le retour d’Asus

Asus Pad : une tablette OLED 144 Hz sous Android 16 pour le retour d’Asus

Asus Pad : une tablette OLED 144 Hz sous Android 16 pour le retour d’Asus

Asus revient sur le marché grand public des tablettes avec un modèle sobrement baptisé Asus Pad. Un lancement stratégique, quelques mois après l’annonce de son retrait du marché des smartphones.

Cette nouvelle tablette mise sur un grand écran OLED, une puce MediaTek performante et des fonctions IA intégrées à Android 16.

Un écran OLED double couche de 12,2 pouces

L’Asus Pad s’articule autour d’une dalle OLED tandem de 12,2 pouces affichant une définition 2.8K de 2800 x 1840 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

La technologie OLED double couche utilise deux couches d’émission afin d’améliorer la luminosité, l’efficacité énergétique et la durée de vie de l’écran. La tablette couvre aussi 100 % du gamut DCI-P3 et atteint 600 nits de luminosité typique.

Dimensity 8300, 9 000 mAh et recharge 45 W

Sous le capot, Asus intègre une puce MediaTek Dimensity 8300 gravée en 4 nm, accompagnée de 8 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Un port microSD permet d’ajouter jusqu’à 1 To de stockage, un détail toujours apprécié sur une tablette orientée divertissement et productivité.

La batterie atteint 9 000 mAh et prend en charge la recharge rapide USB-C 45 W. Asus annonce une charge à 50 % en environ 30 minutes.

Android 16, Gemini et productivité

L’Asus Pad fonctionne sous Android 16 et intègre plusieurs fonctions IA, dont Entourer pour chercher avec Google et Gemini. La tablette prend également en charge Asus GlideX pour le partage d’écran, les transferts de fichiers et les usages entre plusieurs appareils. Elle est compatible avec l’Asus Pen 2.0 pour le dessin et la prise de notes, ainsi qu’avec les claviers Bluetooth.

Côté multimédia, Asus ajoute quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Design fin et châssis premium

Malgré son grand écran, l’Asus Pad conserve un profil de 6,5 mm pour 523 grammes. Son châssis en magnésium et son dos en fibre de verre visent à combiner légèreté et rigidité.

On retrouve aussi le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, la reconnaissance faciale, un capteur photo arrière de 13 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels.

Asus tente un retour plus prudent, mais mieux ciblé

Avec cette Asus Pad, la marque ne cherche pas à réinventer la tablette Android. Elle vise plutôt un équilibre entre écran haut de gamme, performance solide, autonomie confortable et productivité légère.

Dans un marché dominé par Apple, Samsung et Lenovo, Asus devra convaincre par le prix. Mais avec un écran OLED tandem 144 Hz et une fiche technique sérieuse, cette tablette pourrait séduire ceux qui veulent une alternative Android premium sans basculer vers les modèles les plus chers.