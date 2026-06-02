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SmartSens SCC62HS : un capteur photo de 200 mégapixels chinois pour les smartphones ambitieux

SmartSens SCC62HS : un capteur photo de 200 mégapixels chinois pour les smartphones ambitieux

SmartSens veut monter en puissance sur le marché de l’imagerie mobile. Le fabricant chinois vient de présenter le SCC62HS, son premier capteur photo de 200 mégapixels conçu sur une plateforme Stacked BSI domestique haute performance.

Avec ce composant, SmartSens vise clairement les smartphones capables de proposer une très haute définition sans réserver cette technologie aux modèles les plus coûteux.

Un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,55 pouce

Le SCC62HS repose sur un procédé Stacked BSI en 55 nm. Il adopte des pixels de 0,5 μm dans un format optique de 1/1,55 pouce. Cette définition de 200 mégapixels doit permettre de préserver un haut niveau de détail, notamment dans les paysages, les photos de groupe ou les scènes nécessitant du recadrage.

SmartSens met aussi en avant une volonté de maîtriser les coûts de production, un point clé si la marque veut convaincre davantage de fabricants de smartphones.

HDR, autofocus et basse lumière au centre des priorités

Le capteur intègre plusieurs technologies maison, dont PixGain HDR, SFCPixel et AllPix ADAF. PixGain HDR permettrait d’atteindre une plage dynamique allant jusqu’à 86,3 dB tout en réduisant les artefacts liés au mouvement. Le SCC62HS prend aussi en charge la fusion double image directement sur la puce, afin d’alléger le travail du processeur du smartphone lors de l’enregistrement HDR.

Pour la basse lumière, SmartSens annonce une sensibilité de 3574 mV/lux*s et un bruit de lecture pouvant descendre à 0,92e-. L’objectif est clair : conserver davantage de détails dans les scènes sombres, sans dégrader excessivement l’image.

Une mise au point plus flexible

Le SCC62HS prend en charge deux systèmes autofocus : AllPix ADAF et Sparse PDAF. Le premier exploite la mise au point sur l’ensemble des pixels, utile dans les conditions lumineuses complexes. Le second repose sur des pixels à détection de phase partiels, plus économes en énergie pour les usages quotidiens.

Cette double approche permet à SmartSens de viser à la fois la performance photo et l’efficacité énergétique.

SmartSens veut bousculer Samsung et Sony

Avec ce capteur de 200 mégapixels, SmartSens envoie un signal fort. Le marché des capteurs photo pour smartphones reste dominé par Samsung et Sony, mais les fabricants chinois cherchent désormais à réduire leur dépendance technologique.

Le SCC62HS ne garantit pas à lui seul des photos spectaculaires. Le traitement logiciel, les optiques et l’intégration par les marques resteront déterminants. Mais il donne aux constructeurs une nouvelle option pour proposer des smartphones haute définition plus compétitifs.

Les premiers échantillons sont déjà envoyés aux partenaires, avec une production de masse prévue au troisième trimestre 2026. Le capteur pourrait donc arriver dans les smartphones dès la prochaine vague de modèles photo ambitieux.