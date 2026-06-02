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Microsoft Build 2026 : comment suivre la keynote et les annonces IA

Microsoft Build 2026 : comment suivre la keynote et les annonces IA

Quelques semaines après la Google I/O et quelques jours avant la WWDC d’Apple, Microsoft ouvre aujourd’hui son rendez-vous annuel dédié aux développeurs. Le Build 2026, organisé à San Francisco, s’annonce comme l’un des événements les plus importants de l’année pour comprendre la direction que prendra l’écosystème Microsoft dans l’ère de l’intelligence artificielle.

Sans grande surprise, l’IA devrait dominer l’ensemble des annonces, avec une keynote d’ouverture menée par Satya Nadella.

Une conférence entièrement tournée vers l’IA

La description officielle de la keynote donne déjà le ton. Microsoft promet de montrer comment l’entreprise crée de nouvelles opportunités pour les développeurs à travers ses plateformes grâce à l’intelligence artificielle. Après l’intégration massive de Copilot dans Windows, Microsoft 365, Azure et GitHub, Build 2026 devrait marquer une nouvelle étape dans cette stratégie.

L’enjeu n’est plus seulement d’ajouter des fonctionnalités IA aux produits existants, mais de repenser la manière dont les développeurs construisent des applications.

Azure, Copilot et agents IA au programme

Les différentes sessions annoncées mettent fortement l’accent sur :

Les agents IA autonomes

Les outils de développement assistés par intelligence artificielle

Les modèles de langage intégrés aux applications

Les services cloud Azure dédiés à l’IA

Les infrastructures permettant de déployer des solutions IA à grande échelle

Microsoft cherche aujourd’hui à se positionner comme la plateforme complète de l’ère post-chatbot, où les agents intelligents pourront agir, collaborer et automatiser des tâches complexes.

Un aperçu possible du futur Surface Laptop Ultra

Même si Build reste avant tout une conférence logicielle, une surprise matérielle n’est pas totalement exclue. Microsoft a récemment annoncé l’arrivée d’un nouveau Surface Laptop Ultra équipé de la plateforme Nvidia RTX Spark, attendue à l’automne 2026. Le Build pourrait offrir un premier aperçu plus détaillé de cette machine destinée aux créateurs, développeurs et professionnels de l’IA.

Cette nouvelle génération de PC marque l’évolution du concept de « AI PC », désormais centré sur l’exécution locale de modèles avancés et de workflows créatifs complexes.

Pas d’annonces Xbox attendues

À ce stade, rien dans le programme officiel ne laisse penser que Microsoft consacrera une partie importante de l’événement à sa division gaming. L’accent semble clairement mis sur les développeurs, le cloud, l’IA et les outils professionnels. Les annonces liées à Xbox devraient donc rester limitées, voire totalement absentes.

Comment suivre Microsoft Build 2026 ?

L’événement se déroule les 2 et 3 juin 2026. Les places physiques étant épuisées, Microsoft propose une diffusion gratuite en ligne via le site officiel de la conférence.

La keynote d’ouverture est également diffusée sur la chaîne officielle :

L’inscription virtuelle reste gratuite et permet d’accéder aux différentes sessions techniques, ateliers et contenus à la demande.

Microsoft veut définir la prochaine plateforme informatique

Le Build 2026 intervient dans un contexte particulier. Après avoir pris une avance significative dans la course à l’IA grâce à Azure, Copilot et son partenariat avec OpenAI, Microsoft cherche désormais à transformer cet avantage technologique en plateforme de développement incontournable.

Face à Google, Amazon et bientôt Apple, la bataille ne porte plus uniquement sur les modèles d’IA eux-mêmes. Elle concerne désormais les outils, les infrastructures et les environnements permettant de créer la prochaine génération d’applications intelligentes.

Build 2026 pourrait ainsi être moins un événement consacré à l’IA qu’un aperçu de ce que Microsoft considère comme la prochaine évolution de l’informatique : un monde où chaque application devient, à différents niveaux, un agent intelligent.