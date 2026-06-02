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Google ouvre son premier magasin physique hors des États-Unis, et le choix du pays n’est pas un hasard

Google ouvre son premier magasin physique hors des États-Unis, et le choix du pays n’est pas un hasard

Après des années de présence exclusivement américaine, Google franchit une étape symbolique dans sa stratégie hardware. L’entreprise a annoncé l’ouverture de son tout premier magasin physique en dehors des États-Unis.

La destination choisie : le Japon.

Plus précisément, le futur Google Store ouvrira ses portes cet été dans le quartier d’Omotesando, à Tokyo, l’un des centres névralgiques du commerce et de la technologie dans la capitale japonaise.

Un magasin dédié à l’écosystème Pixel

À l’image des Google Stores américains, ce nouvel espace permettra aux visiteurs de :

Découvrir les derniers smartphones Pixel

Tester les nouveautés liées à l’IA de Google

Acheter des produits directement sur place

Retirer des commandes passées en ligne

Explorer l’écosystème matériel de Google

Pour la marque, il s’agit avant tout de renforcer la visibilité de ses appareils dans un marché où le contact physique avec le produit reste un facteur d’achat important.

Pourquoi le Japon ?

Le choix peut sembler surprenant à première vue. Lorsqu’on pense aux marchés stratégiques de Google, l’Europe ou certains pays d’Asie du Sud-Est viennent souvent à l’esprit avant le Japon. Pourtant, plusieurs indicateurs expliquent cette décision.

Selon les données récemment publiées par Counterpoint Research, Google serait devenu la deuxième marque de smartphones au Japon au début de l’année 2026. La répartition du marché serait actuellement dominée par Apple avec environ 61 %, Google avec 11 % et Samsung avec 9 %.

Cette progression serait notamment portée par le succès du Pixel 9a et par l’intérêt croissant autour de la gamme Pixel 10.

Le Japon, laboratoire de l’expansion mondiale

Google ne cache pas ses ambitions. L’entreprise décrit déjà cette ouverture comme « le point de départ de son voyage mondial ». Autrement dit, Tokyo ne serait qu’une première étape avant un déploiement international plus large.

Cette stratégie rappelle fortement celle d’Apple, qui a utilisé ses magasins physiques comme un levier essentiel pour construire son image de marque et renforcer l’attachement à son écosystème.

Une bataille qui dépasse le smartphone

L’ouverture d’un magasin physique n’a plus la même fonction qu’il y a dix ans. Aujourd’hui, ces espaces servent autant à vendre qu’à démontrer des technologies.

Pour Google, cela signifie notamment mettre en avant Gemini, les fonctionnalités IA des Pixel, les objets connectés ou encore les futurs produits de réalité augmentée ou d’IA personnelle.

Le magasin devient alors une vitrine technologique autant qu’un point de vente.

Un signal fort pour la stratégie hardware de Google

Pendant longtemps, Google a été perçu avant tout comme une entreprise de logiciels et de services. Avec les Pixel, les montres connectées, les écouteurs et les produits Nest, le groupe construit progressivement une véritable activité matérielle.

L’ouverture de ce premier magasin international montre que cette activité atteint désormais une taille suffisante pour justifier une présence physique mondiale.

Et si l’expérience japonaise est concluante, il ne serait pas surprenant de voir apparaître d’autres Google Stores dans les grandes capitales technologiques au cours des prochaines années.