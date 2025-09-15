Xiaomi officialise la série Xiaomi 17 avec Snapdragon 8 Elite Gen 5 et batterie 7000 mAh

Xiaomi a confirmé que sa nouvelle série Xiaomi 17 sera présentée en Chine fin septembre, marquant un saut de génération puisque la marque saute directement du 15 au 17.

Comme pour les précédents flagships, ce lancement interviendra juste après la présentation du nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui équipera les trois modèles.

Au programme : Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max.

Xiaomi 17 : Trois flagships, trois positionnements

D’après Lu Weibing, patron de la division smartphones de Xiaomi, cette série s’inscrit dans la stratégie premium sur 5 ans de la marque, avec des ambitions claires : concurrencer directement l’iPhone 17 d’Apple.

Xiaomi 17 : le flagship standard le plus puissant jamais conçu par la marque, avec un upgrade complet sans hausse de prix.

Xiaomi 17 Pro : le compact pensé comme le flagship photo le plus sophistiqué de Xiaomi.

Xiaomi 17 Pro Max : le véritable ultra-flagship, présenté comme le plus puissant de l’industrie.

Les premières fuites font déjà saliver :

Écran OLED de 6,3 pouces 1.5K, 120 Hz

Quadruple capteur 50 MP : capteur principal OmniVision ultra grand-angle 50 mégapixels téléobjectif 50 mégapixels Samsung ISOCELL JN5 caméra frontale 50 mégapixels

HyperOS 3 basé sur Android 16

Lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran

Certification IP68 + IP69 (résistance eau/poussière renforcée)

Batterie massive 7000 mAh

Recharge rapide : 100W filaire, 50W sans fil

Xiaomi assume la confrontation avec Apple

Lu Weibing a été clair : « Cinq ans plus tôt, nous avons commencé à apprendre de notre plus grand concurrent et à nous benchmarker face à l’iPhone. Aujourd’hui, nous sommes prêts à l’affronter au même niveau et dans la même génération ».

Xiaomi revendique plus de 100 milliards RMB investis en R&D ces 5 dernières années, un objectif de 200 milliards RMB supplémentaires d’ici 2030, et une intégration logiciel + matériel pensée pour offrir une expérience sans compromis.

Avec la série Xiaomi 17, veut prouver qu’il n’est plus seulement un constructeur de flagships abordables, mais un acteur du très haut de gamme capable de rivaliser avec l’iPhone sur tous les plans : design, photo, performances et expérience utilisateur.

La stratégie est claire : occuper le terrain du premium Android aux côtés de Samsung, tout en se plaçant en alternative directe à Apple.