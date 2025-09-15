Accueil » Apple change de cap : la fonction avant la forme dans le design

Depuis le départ de Jony Ive en 2019, le légendaire design d’Apple a semblé perdre de sa superbe. Entre départs en cascade, réorganisations internes et produits parfois jugés trop « sages », beaucoup se demandaient où allait la marque en matière de design.

Mais, selon les dernières révélations de Mark Gurman (Bloomberg), un changement profond est en cours : Apple met désormais l’accent sur la fonction avant la forme.

Apple : Une équipe design en pleine recomposition

Après le départ de Jony Ive, figure emblématique de l’esthétique Apple, le design studio a connu une véritable hémorragie. Même son successeur n’est resté que trois ans. Ajoutez à cela la retraite de Jeff Williams, COO qui supervisait le design, et vous obtenez une équipe aujourd’hui composée de nouveaux talents entourés de quelques vétérans.

La nouveauté ? Ces designers reportent désormais directement à Tim Cook. Et contrairement à Ive, le CEO n’interviendra pas au quotidien, ce qui pourrait offrir plus de liberté et de pragmatisme à la nouvelle génération.

De l’obsession de la finesse au retour à l’usage

Sous Jony Ive, Apple s’était imposé une quête presque obsessionnelle de la finesse et du minimalisme. Résultat :

Autonomie sacrifiée,

Ports supprimés trop vite,

Fragilité accrue.

Cette époque semble révolue. Les iPhone 17 Pro (et même le Pro Max) assument un châssis plus épais et plus lourd pour intégrer des batteries plus grandes et un module photo plus performant. Même si l’iPhone Air reste fidèle à la finesse extrême, le reste de la gamme illustre bien ce virage philosophique.

Apple reprend ici à son compte une citation emblématique de Steve Jobs : « Le design, ce n’est pas seulement ce à quoi ça ressemble ou ce que ça donne au toucher. Le design, c’est comment ça fonctionne ».

Un retour aux fondamentaux qui change tout

Ce repositionnement ne se résume pas à une simple stratégie marketing. C’est un véritable retour aux bases :

Des produits plus fonctionnels,

Plus robustes au quotidien,

Plus proches des attentes réelles des utilisateurs exigeants.

L’accueil positif du public aux iPhone 17 Pro montre bien que ce choix résonne auprès des clients. Apple semble comprendre qu’à l’ère des usages intensifs, la performance et la durabilité passent avant la finesse extrême.

Pour les fans d’Apple comme pour les observateurs, c’est peut-être la meilleure nouvelle depuis des années. Le design iconique façon Ive restera dans l’histoire, mais une nouvelle ère s’ouvre : celle où l’usage prime sur l’apparence.

Moins de compromis, plus d’efficacité, et une génération de designers libérés de l’ombre écrasante du passé : voilà de quoi redonner un souffle créatif et pratique aux produits Apple.