Xiaomi 16 : le premier smartphone Snapdragon 8 Elite Gen 5 arrive fin septembre

Xiaomi vient de lancer en Chine les préréservations « à l’aveugle » de sa prochaine gamme premium. Le constructeur n’a pas encore confirmé le nom officiel, mais tout porte à croire qu’il s’agit bien de la série Xiaomi 16, qui devrait marquer une nouvelle étape en puissance et en photographie mobile.

Qualcomm doit officialiser son nouveau processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (aussi appelé Snapdragon 8 Elite 2), lors du Snapdragon Summit prévu entre le 23 et le 25 septembre 2025.

Les premiers benchmarks annoncent des scores impressionnants : plus de 4000 en monocoeur et plus de 11 000 en multicoeurs, soit un bond significatif par rapport à la génération précédente.

Selon le leaker Digital Chat Station, Xiaomi pourrait présenter la série Xiaomi 16 entre le 24 et le 26 septembre, devenant ainsi le premier constructeur à lancer un smartphone avec cette puce.

Xiaomi 16 : Une gamme complète de quatre modèles

La famille Xiaomi 16 devrait comprendre :

Les prix devraient débuter à 4 299 ¥ (~ 515 euros) pour le modèle de base.

Nouveautés attendues

Côté écrans, nous pourrions retrouver des coins arrondis, un format plus large pour un meilleur confort visuel. En outre, Xiaomi poursuivrait son partenariat avec Leica, offrant de nouvelles optimisations photo avec capteurs améliorés.

La série Xiaomi 16 devrait se vanter d’une autonomie renforcée avec de grosses batteries et une charge ultra-rapide.

Enfin, HyperOS 3, nouvelle version du système Xiaomi, promettant fluidité accrue et IA plus intelligente au quotidien, devrait être directement installée dans les smartphones.

Disponibilité

Les Xiaomi 16, 16 Pro et 16 Pro Max/Mini sont attendus fin septembre 2025 en Chine, tandis que le Xiaomi 16 Ultra est prévu au premier semestre 2026.

Avec la série 16, Xiaomi veut encore une fois prendre de vitesse la concurrence en étant le premier à embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Si les promesses de performances se confirment et que la partie photo garde son avance grâce à Leica, le Xiaomi 16 pourrait bien devenir la référence Android de fin 2025.