Lors de sa keynote 2025, Apple a surpris en introduisant un nouveau terme de design : le camera plateau. Fini le disgracieux « bump » ou le « bloc photo » qu’on ne savait jamais trop comment nommer. Désormais, avec sa série iPhone 17, Apple veut que l’on parle d’un plateau — une appellation plus élégante, mais qui cache aussi des choix techniques majeurs.

Un nouveau terme, une nouvelle philosophie

Jusqu’ici, la plupart d’entre nous parlaient simplement de « la bosse de l’appareil photo » ou de « la partie qui empêche l’iPhone de tenir à plat sur une table ». Apple s’inspire d’ailleurs de concurrents comme Google, qui avait baptisé la barre photo du Pixel son « camera visor ».

Avec le plateau, Apple ne cherche pas seulement à adoucir l’image. Ce design accueille beaucoup plus que les capteurs photo : il devient une zone stratégique pour toute l’architecture interne de l’iPhone.

Un plateau au service des meilleurs capteurs

Le triple module 48 mégapixels de l’iPhone 17 Pro est logé dans ce plateau caméra. Chaque objectif (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif) dispose désormais d’un capteur haute résolution, supprimant le compromis entre qualité et flexibilité.

Grand-angle 48 mégapixels (équivalent 48 mm, f/1.78), avec zoom optique 2x en crop.

Ultra grand-angle 48 mégapixels (équivalent 13 mm, f/2.2), capable de shooter en macro.

Téléobjectif 48 mégapixels (équivalent 100 mm, f/2.8), offrant un zoom optique 4x et jusqu’à 8x en crop.

Résultat : des clichés ultra détaillés, une meilleure cohérence entre les objectifs, et une puissance vidéo toujours plus impressionnante avec du 4K HDR Dolby Vision à 120 fps.

Bien plus qu’un bloc photo : une réorganisation interne

Le plateau caméra n’est pas qu’un espace pour les capteurs. Apple y a déplacé des composants clés :

La puce A19 Pro et son système de refroidissement à chambre à vapeur,

Le stockage NVMe,

Et même une partie du système de gestion thermique.

Ce choix libère de la place dans le châssis principal, permettant d’intégrer des batteries plus grandes. Ainsi, l’iPhone 17 Pro et Pro Max affichent jusqu’à 33 et 39 heures de lecture vidéo, contre 27 heures pour l’ultra-fin iPhone Air.

Un compromis gagnant ?

Oui, le design peut sembler massif, mais Apple parie que :

Avec une coque, l’effet visuel sera vite oublié, Les gains concrets (autonomie, refroidissement, qualité photo) feront oublier le reste.

C’est un pari similaire à celui du notch ou de l’îlot dynamique : critiqué au départ, mais vite adopté… et souvent copié.

En baptisant cette zone le plateau caméra, Apple lui donne une identité propre, qui dépasse le simple rôle esthétique. C’est désormais un espace technique central, pensé pour accompagner les prochaines générations d’iPhone vers plus de puissance et d’autonomie.

Et si aujourd’hui certains le trouvent « moche », demain il pourrait bien devenir un nouveau standard de design dans l’industrie mobile.