Galaxy S25 : Samsung domine l’IA et défie Apple !

La semaine dernière, Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme Galaxy S25, une série de smartphones qui intègre des capacités d’intelligence artificielle révolutionnaires. Ces fonctionnalités, propulsées par Google Gemini, placent Samsung en avance dans une course technologique aussi importante que l’avènement d’Internet.

À l’inverse, l’approche plus lente d’Apple en matière d’IA commence à faire paraître ses iPhone obsolètes.

L’IA au cœur du Galaxy S25

Avec la gamme Galaxy S25, Samsung a intégré l’IA dans presque tous les aspects de l’expérience utilisateur. Imaginez donner une série de commandes vocales à votre téléphone et le voir les exécuter à la perfection. Parmi les fonctionnalités les plus impressionnantes, on retrouve :

Transcription instantanée de vidéos directement depuis la galerie.

Création automatique de GIFs à partir de séquences vidéos.

Gestion avancée des tâches grâce à l’IA agentique de Gemini, capable de manipuler plusieurs applications simultanément.

Selon Mark Gurman, analyste et insider Apple pour Bloomberg, la collaboration stratégique de Samsung avec Google sur Gemini est la clé de cette avancée. Contrairement à Apple, qui persiste à développer ses solutions internes à un rythme plus lent, Samsung a choisi de s’allier à un partenaire technologique de pointe pour accélérer son intégration de l’IA.

Un design qui évolue à petits pas

Malgré cette avancée logicielle, le design des Galaxy S25 reste largement inchangé par rapport à la génération précédente. Le modèle Ultra bénéficie de bords plus fins et d’angles plus arrondis, mais cette évolution esthétique a été jugée trop conservatrice par de nombreux critiques.

Cependant, le véritable bouleversement pourrait venir avec le Galaxy S25 Edge, un modèle ultra-fin prévu pour le premier semestre 2025. Avec une épaisseur record, ce modèle viserait à rivaliser avec le futur iPhone 17 Air d’Apple, qui fait l’objet de nombreuses rumeurs.

Le retard d’Apple dans la course à l’IA

Bien qu’Apple continue d’intégrer progressivement l’intelligence artificielle dans ses produits, son rythme reste lent en comparaison. Si Siri a connu des améliorations au fil des ans, il reste en retrait par rapport aux capacités offertes par Galaxy AI, comme l’assistant multimodal de Samsung, capable de contextualiser et d’exécuter des tâches complexes.

Cependant, Apple a des atouts dans sa manche : l’intégration plus poussée de Apple Intelligence et la promesse d’améliorations futures pourraient combler une partie de l’écart. Mais pour l’instant, l’écosystème IA de Samsung, soutenu par Gemini, semble jouer dans une catégorie à part.

La réponse d’Apple sera-t-elle suffisante ?

La question demeure : Apple pourra-t-il rattraper son retard face à un concurrent aussi agressif que Samsung ? Si la marque à la pomme ne repense pas rapidement sa stratégie en matière d’IA et de design, elle pourrait perdre une partie de son avance dans le segment premium des smartphones.

Avec la gamme Galaxy S25, Samsung prouve qu’elle n’a pas peur de repousser les limites de l’innovation, même si ses efforts matériels sont pour l’instant timides. Entre l’avènement de l’IA agentique et l’arrivée prochaine du Galaxy S25 Edge, l’entreprise coréenne se positionne clairement comme un leader technologique. La balle est désormais dans le camp d’Apple.