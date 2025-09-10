iPadOS 26 arrive le 15 septembre avec une refonte du multitâche

Apple a profité de son événement iPhone 17 pour annoncer la sortie officielle d’iPadOS 26, disponible dès le 15 septembre. Après une phase bêta lancée cet été, cette mise à jour s’annonce comme l’une des plus importantes de ces dernières années pour l’iPad.

Un vrai système de fenêtres comme sur Mac

La grande nouveauté d’iPadOS 26 est sans doute son nouveau système de fenêtrage. Les utilisateurs pourront désormais redimensionner, déplacer, fermer, agrandir ou minimiser leurs applications librement, à la manière de macOS.

Ce changement rapproche encore un peu plus l’iPad d’un véritable ordinateur portable, en renforçant son rôle d’outil de productivité.

Un design « Liquid Glass » plus moderne

Comme sur iOS 26 et macOS Tahoe, iPadOS 26 adopte le design Liquid Glass. Concrètement, cela se traduit par des éléments translucides et lumineux à travers l’interface : barres de navigation, fenêtres flottantes, menus ou widgets. Une approche qui rend l’expérience plus élégante et cohérente sur tous les appareils Apple.

Un nouveau gestionnaire de fichiers et des applis repensées

La mise à jour introduit une nouvelle version de l’application Fichiers, conçue pour être plus claire et plus performante. On peut y gérer les documents stockés en local ou sur iCloud, avec une navigation plus fluide.

iPadOS 26 accueille aussi une version optimisée de Preview, l’app de macOS permettant de lire et annoter des PDF, un ajout très attendu par les étudiants et les professionnels. Enfin, Apple déploie une application Téléphone sur iPad, intégrant des fonctions d’IA de traduction en direct pour faciliter les conversations multilingues.