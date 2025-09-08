iPhone 17 vs Pixel 10 : Apple mise sur le hardware, Google sur l’IA

Depuis l’arrivée de ChatGPT, l’IA a cessé d’être un gadget de science-fiction pour devenir un outil du quotidien. Mais avouons-le : ce n’est plus aussi « wahou » qu’en 2022. Google continue pourtant d’en faire l’argument central de ses smartphones, parfois au détriment du reste.

Avec le Pixel 10, l’accent est mis sur des fonctionnalités comme Magic Cue ou la traduction en temps réel lors d’appels, des ajouts pratiques, mais loin d’être révolutionnaires.

Face à cela, l’iPhone 17 se positionne en contre-pied assumé, avec une mise à jour centrée sur le matériel pur et dur.

Zoom optique vs zoom IA : deux philosophies opposées

Le Pixel 10 Pro, vendu 1 100 euros, mise sur un zoom hybride pouvant aller jusqu’à 100x grâce à l’IA, qui « imagine » les détails manquants. Le résultat impressionne sur des sujets simples, mais se montre vite approximatif dès que la scène sort des sentiers battus.

En face, l’iPhone 17 Pro optera pour un téléobjectif 48 mégapixels capable de monter à 8x en zoom optique grâce à une lentille mobile offrant un vrai zoom continu. Moins spectaculaire sur le papier, mais beaucoup plus fiable en pratique, avec des images nettes et naturelles.

Performance durable : l’avantage Apple

Google fait évoluer l’IA de son Pixel, mais, côté puissance brute, l’écart avec Apple se creuse. L’iPhone 17 Pro sera propulsé par la puce A19 Pro et intégrera pour la première fois un système de refroidissement à chambre à vapeur.

Objectif : maintenir des performances constantes, même sous forte charge. Résultat : un iPhone taillé pour durer plusieurs années, alors que les Pixels risquent de montrer leurs limites sur le long terme.

L’iPhone 17 Air : un pari risqué, mais audacieux

Apple ne se contente pas de jouer la carte de la sécurité. Avec l’iPhone 17 Air, la marque ose proposer un modèle ultra-fin, quitte à sacrifier l’autonomie et la polyvalence photo. Ce ne sera clairement pas l’iPhone recommandé à tous, mais une vitrine technologique qui annonce l’avenir, un peu comme le premier MacBook Air en son temps.

IA omniprésente, mais pas indispensable

Il ne fait aucun doute que l’IA s’impose dans nos vies numériques. Mais les fonctions comme celles du Pixel 10 — traduction vocale ou aide contextuelle — risquent de tomber dans l’oubli après l’effet de nouveauté. L’iPhone 17, lui, promet un socle matériel solide qui répondra présent pendant tout son cycle logiciel.

Google mise tout sur l’IA, Apple reste fidèle au hardware. L’un essaie de réinventer l’usage du smartphone, l’autre garantit une expérience durable et haut de gamme. Entre un Pixel qui veut impressionner et un iPhone qui veut durer, le choix dépendra de vos priorités : gadget éphémère ou fiabilité à long terme.