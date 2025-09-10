macOS Tahoe arrive le 15 septembre avec un nouveau look Liquid Glass

Apple Intelligence : deux nouveautés mineures sur iPhone 17, Siri toujours absent

Après plusieurs mois de bêta réservée aux développeurs et testeurs publics, macOS Tahoe (26) sortira officiellement le 15 septembre. Annoncée lors de la WWDC 2025, cette mise à jour marque l’un des changements les plus importants pour l’interface des Mac depuis plusieurs années.

Bonne nouvelle : même les Mac Intel compatibles pourront en profiter. Mais, Apple précise qu’il s’agira du dernier grand update pour ces machines, avant de réserver l’avenir de macOS exclusivement aux Mac équipés de puces Apple Silicon.

Liquid Glass : un design plus lumineux et translucide

macOS Tahoe inaugure le design Liquid Glass, une identité visuelle inspirée du verre avec de nombreux effets de transparence. Fenêtres, barres de navigation, menus et widgets adoptent un style translucide qui modernise l’interface et unifie l’expérience avec iOS 26 et iPadOS 26.

Apple introduit aussi de nouvelles options de thèmes personnalisables, permettant aux utilisateurs d’adapter l’apparence de macOS selon leurs préférences.

Des outils plus puissants pour Spotlight et la productivité

Au-delà du design, macOS Tahoe intègre plusieurs nouveautés pratiques. Spotlight gagne en puissance et permet désormais de lancer des actions directement dans les applications depuis la barre de recherche.

On trouve également :

un historique du presse-papiers pour retrouver facilement vos derniers copier-coller ;

une application Téléphone dédiée, facilitant la gestion des appels depuis le Mac ;

une application Jeux pensée pour centraliser et optimiser l’expérience gaming.

Un bilan partagé sur l’esthétique, mais des fonctions utiles

Certains testeurs bêta estiment que Liquid Glass peut sembler trop clinquant sur un iPhone, mais qu’il reste plus discret et acceptable sur un grand écran de Mac. Ce sont surtout les améliorations de Spotlight et du multitâche qui apparaissent comme les vraies avancées de macOS Tahoe.