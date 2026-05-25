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Xiaomi 17T et 17T Pro : caractéristiques, prix et énorme fuite avant le lancement

Xiaomi 17T et 17T Pro : caractéristiques, prix et énorme fuite avant le lancement

À quelques jours de leur présentation officielle prévue le 28 mai, les futurs Xiaomi 17T et 17T Pro viennent déjà de perdre une grande partie de leur mystère. Un revendeur russe a brièvement mis en ligne les fiches complètes des deux smartphones, révélant rendus officiels, caractéristiques techniques et tarifs avant même l’annonce de Xiaomi.

Une fuite qui confirme surtout une chose : la marque chinoise semble vouloir transformer sa gamme T en véritable alternative premium aux flagships traditionnels.

Xiaomi 17T et 17T Pro : Xiaomi prépare une montée en gamme assumée

Depuis plusieurs générations, la série T occupe une position particulière dans le catalogue de Xiaomi. Historiquement pensée comme une gamme « flagship killer », elle proposait des performances proches du haut de gamme tout en conservant des compromis stratégiques sur la photo, les matériaux ou certaines fonctionnalités premium.

Mais avec les Xiaomi 17T et surtout le 17T Pro, la philosophie semble évoluer.

La marque tease déjà le lancement mondial en parlant de la « plus grosse évolution de l’histoire de la T Series ». Et au vu des spécifications qui ont fuité, ce positionnement marketing n’a rien d’anodin.

Le Xiaomi 17T embarquerait un écran AMOLED de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, associé à la puce MediaTek Dimensity 8500 Ultra. La configuration mémoire évoquée comprend 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Le modèle Pro franchirait un cap supplémentaire avec une dalle AMOLED de 6,83 pouces pouvant atteindre 144 Hz, ainsi que le futur Dimensity 9500, présenté comme le SoC le plus ambitieux de MediaTek pour cette génération.

Leica, zoom optique et batteries géantes : Xiaomi muscle sa fiche technique

La photographie reste l’un des axes majeurs de cette nouvelle génération.

Le Xiaomi 17T intégrerait un triple module photo signé Leica, comprenant :

un capteur principal de 50 mégapixels,

un téléobjectif 50 mégapixels avec zoom optique 5x,

un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

À l’avant, un capteur selfie de 32 mégapixels assurerait les appels vidéo et la création de contenu.

Le Xiaomi 17T Pro conserverait une architecture similaire, mais avec un capteur principal Light Fusion 950 plus avancé selon les premières informations. Xiaomi semble ici vouloir réduire l’écart avec ses modèles Ultra, tout en capitalisant sur son partenariat avec Leica pour renforcer la dimension « premium imaging ».

L’autonomie pourrait également devenir un argument central de cette génération. Le Xiaomi 17T serait équipé d’une batterie de 6 500 mAh compatible avec une charge rapide 67 W. Le modèle Pro irait encore plus loin avec une imposante batterie de 7 000 mAh, une charge filaire 100 W et même une recharge sans fil 50 W.

Ce dernier point est particulièrement révélateur : la recharge sans fil rapide était jusqu’ici davantage réservée aux modèles premium de la marque.

HyperOS et Android 16 : Xiaomi accélère son intégration logicielle

Les deux appareils devraient être lancés directement sous Android 16 avec HyperOS.

Cette stratégie montre que Xiaomi cherche désormais à mieux intégrer matériel, intelligence logicielle et services maison, dans une logique proche de celle d’Apple ou Samsung. HyperOS devient progressivement le centre névralgique de l’écosystème Xiaomi, reliant smartphones, objets connectés et fonctionnalités IA.

La série T pourrait ainsi devenir un terrain d’expérimentation plus ambitieux pour les futures fonctions d’intelligence artificielle embarquées.

Des prix qui changent totalement l’ADN de la série T

Les tarifs dévoilés par la fuite marquent probablement le changement le plus important.

Selon les listings repérés, le Xiaomi 17T débuterait autour de 51 625 RUB pour la version 256 Go, et 54 537 RUB pour la variante 512 Go. Le Xiaomi 17T Pro grimperait quant à lui jusqu’à 68 535 RUB pour l’entrée de gamme, et 81 861 RUB pour la version 1 To. D’autres fuites européennes évoquent même un tarif proche des 1 000 € pour certaines versions du 17T Pro.

Autrement dit, Xiaomi ne semble plus chercher uniquement à casser les prix. La marque vise désormais frontalement le segment premium occupé par les Galaxy S, les iPhone Pro ou les modèles Ultra chinois.

Cette évolution illustre un mouvement plus large du marché smartphone : les constructeurs misent moins sur le « rapport qualité-prix agressif » et davantage sur la montée en valeur, l’IA embarquée, la photo computationnelle et les usages créatifs.

La série T pourrait ainsi devenir la nouvelle vitrine technologique de Xiaomi, à mi-chemin entre accessibilité relative et ambitions ultra premium.