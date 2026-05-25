Accueil » Galaxy Z Fold 8 : Samsung miserait enfin sur la batterie, la finesse et un format plus large

Galaxy Z Fold 8 : Samsung miserait enfin sur la batterie, la finesse et un format plus large

Galaxy Z Fold 8 : Samsung miserait enfin sur la batterie, la finesse et un format plus large

Samsung préparerait une évolution plus pragmatique que spectaculaire pour ses prochains pliants. Selon TechManiacs, le Galaxy Z Fold 8 gagnerait une batterie de 5 000 mAh, une charge 45 W, un châssis plus fin de 4,1 mm ouvert et un poids réduit autour de 210 g.

Galaxy Z Fold 8 : Une réponse aux critiques de longue date

Depuis plusieurs générations, les utilisateurs réclament surtout trois choses : plus d’autonomie, moins d’épaisseur et un format moins étroit. Samsung semble enfin s’y attaquer.

Le Galaxy Z Fold 8 conserverait une logique familière, mais avec des améliorations concrètes : Snapdragon 8 Elite Gen 5, capteur principal 200 mégapixels reconduit et ultra grand-angle 50 mégapixels amélioré.

Le Galaxy Fold 8 Wide pourrait changer la philosophie du produit

La vraie nouveauté serait le Galaxy Z Fold 8 Wide, un modèle plus large avec écran interne 7,6 pouces au format proche du 4:3. L’idée : offrir une expérience plus tablette, moins haute et étroite que les Fold classiques.

Mais, ce modèle ferait aussi un compromis photo : deux capteurs de 50 mégapixels seulement, sans téléobjectif dédié selon les fuites. En échange, Samsung gagnerait de la place pour une batterie de 4 800 mAh.

Samsung rattrape surtout Honor et Huawei

Ce virage est révélateur. Les marques chinoises ont poussé très fort sur la finesse, le poids et les grands formats pliants. Samsung ne semble plus chercher uniquement à dominer par l’écosystème : il doit aussi corriger les frustrations matérielles.

Si ces informations se confirment, le Galaxy Z Fold 8 ne sera peut-être pas le plus spectaculaire des pliables. Mais il pourrait être celui qui rend enfin la formule Samsung plus mature, plus confortable et plus difficile à critiquer.