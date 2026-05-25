Honor prépare une nouvelle montre connectée taillée pour les sportifs… et pour ceux qui en ont assez de recharger leur wearable tous les deux jours. La Honor Watch 6 Plus sera officiellement lancée en Chine le 25 mai 2026, avec une batterie de 1 000 mAh comme argument central.

Une autonomie qui change le rapport à la montre connectée

Honor annonce jusqu’à 35 jours d’autonomie en mode basse consommation, un chiffre rare sur ce segment. En usage plus classique, la montre devrait rester autour de 17 jours, avec environ 42 heures en suivi GPS continu.

Côté design, la Honor Watch 6 Plus adopte un style inspiré du sport automobile, avec un écran AMOLED de 1,46 pouce, plusieurs coloris — bleu, gris, brun et noir — et des bracelets en tissu ou en cuir.

Sport, santé et IA au poignet

La montre proposera plus de 120 modes sportifs, avec des profils avancés pour la course, le badminton et le football. Honor met aussi en avant des fonctions de suivi santé, dont l’évaluation du risque de pression artérielle élevée, des alertes liées au sommeil et un assistant IA intégré au poignet.

L’ensemble vise clairement les utilisateurs qui veulent une montre plus endurante qu’une smartwatch classique, sans basculer totalement dans l’univers des montres sportives ultra-spécialisées.

Une offensive contre Huawei, Garmin et Samsung

Avec cette batterie massive, Honor attaque un terrain stratégique : l’endurance. Là où Apple et Samsung misent surtout sur l’écosystème et les apps, Honor joue la carte d’une montre plus autonome, plus sportive et probablement plus agressive en prix.

Reste une inconnue majeure : sa disponibilité internationale. Pour l’instant, la Watch 6 Plus est surtout confirmée pour la Chine, avec des réservations déjà ouvertes et une commercialisation attendue après l’annonce officielle.