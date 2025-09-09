fermer
Apple Powerbeats Fit : design sportif et autonomie XXL se dévoilent avant l'annonce officielle
Apple Powerbeats Fit : design sportif et autonomie XXL se dévoilent avant l'annonce officielle

Après un premier teaser en août, les futurs Powerbeats Fit d’Apple se précisent grâce à de nouvelles fuites signées Evan Blass. Ces écouteurs entièrement sans fil orientés sport affichent des spécifications prometteuses et un look proche des Beats Fit Pro sortis en 2021.

Les rendus révèlent quatre versions : orange, gris, noir et rose. L’édition orange avait déjà été montrée dans la bande-annonce publiée par Apple le mois dernier.

Côté design, on reste dans la continuité des Beats Fit Pro, avec des ailettes intégrées pour un bon maintien pendant l’effort.

Chaque écouteur tiendrait 7 heures par charge (hors réduction liée à l’ANC et au mode transparence). Avec le boîtier, on grimpe à 30 heures d’écoute, un score solide face à la concurrence.

Powerbeats Fit : Fiche technique attendue

Selon la fuite :

  • Puces Apple H1 pour une intégration fluide à l’écosystème iOS
    • Réduction de bruit active (ANC) et mode transparence
    • IPX4 : résistance aux éclaboussures et à la transpiration
    • Quatre tailles d’embouts (au lieu de trois sur les Fit Pro) pour un confort sur-mesure

Les inconnues restent le prix, la taille du boîtier, et la présence éventuelle d’une charge sans fil.

Lancement prévu cet automne

Apple devrait profiter de la fin 2025 pour lancer les Powerbeats Fit, comme annoncé dans le teaser « Fall 2025 ». Mais il est peu probable qu’ils soient dévoilés en même temps que l’iPhone 17 et les nouveautés AirPods Pro, présentés ce 9 septembre.

