Spotify lance des filtres intelligents pour personnaliser encore plus votre musique

Spotify veut rendre vos sessions d’écoute encore plus adaptées à vos envies. La plateforme a commencé à déployer une nouvelle fonction qui permet de filtrer votre bibliothèque selon vos activités, humeurs ou genres musicaux.

Ces filtres s’appliquent aussi aux playlists, et dans une certaine mesure aux podcasts et audiobooks. Bonus : ils peuvent même lancer une nouvelle session avec l’AI DJ de Spotify.

Les filtres intelligents sont disponibles depuis vendredi pour les abonnés Premium sur mobile et tablette dans plusieurs marchés clés : États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Spotify prévoit de finaliser le déploiement dans les prochaines semaines.

Ce n’est pas la première fois que Spotify mise sur la personnalisation pour se démarquer d’Apple Music, YouTube Music ou Deezer. En avril, la plateforme avait introduit un outil pour créer des playlists via des prompts IA. En mai, elle a enrichi la gestion des playlists avec la possibilité de générer des pochettes personnalisées. Sans oublier son AI DJ, capable de dialoguer avec vous pour ajuster la sélection musicale, ou encore la version revue de Discover Weekly.

Mais tout le monde n’est pas ravi. Beaucoup d’utilisateurs jugent l’interface trop encombrée : entre la messagerie intégrée, les commentaires et sondages sur les podcasts, les stories, les clips vidéo et un design qui se rapproche de TikTok, l’app peut sembler confuse. Cette complexité, ajoutée à l’omniprésence des recommandations algorithmiques, pousse même certains abonnés à quitter Spotify.

Spotify: Un succès malgré les critiques

Malgré ces reproches, les chiffres restent solides. Au dernier trimestre, Spotify a vu son nombre d’utilisateurs grimper de 11 % sur un an pour atteindre 696 millions, dont 276 millions d’abonnés Premium (+12 %).

Autrement dit : la stratégie d’ajouter toujours plus de fonctionnalités, même clivantes, continue de porter ses fruits.