Beats : de nouvelles couleurs bientôt disponibles, possiblement annoncées avec l’iPhone 17

Apple s’apprête à donner un coup de fraîcheur à sa gamme Beats. Selon une découverte de MacRumors, la marque de casques et écouteurs d’Apple, Beats, devrait bientôt proposer de nouvelles options de couleurs pour plusieurs modèles phares.

Ces coloris inédits pourraient être révélés dès l’événement iPhone 17, prévu le 9 septembre.

Beats Studio Pro: Dark Slate et Pink

Le Beats Studio Pro, casque premium actuellement vendu à 399 euros (mais avec une offre promotionnelle à 259 euros) arriverait bientôt en deux nouvelles teintes internes baptisées Dark Slate et Pink.

Ces couleurs pourraient correspondre aux rumeurs antérieures concernant Sand Gray et Soft Pink.

L’objectif est de séduire un public plus large en ajoutant des tons modernes aux classiques Navy, Black, Sandstone et Brown déjà proposés.

Beats Solo 4: champagne et rose gold

Le populaire Beats Solo 4, vendu quant à lui au prix de 229 euros, lancé récemment en versions Matte Black, Slate Blue, Cloud Pink et en édition spéciale JENNIE Ruby Red, accueillerait deux coloris plus luxueux : Rose Gold et Champagne Gold.

Ces finitions premium s’adresseraient à ceux qui recherchent un design plus élégant, rappelant parfois la palette d’Apple sur l’iPhone et le MacBook.

Beats Solo Buds: une touche « Icing »

Du côté des écouteurs compacts, les Beats Solo Buds devraient, eux, se doter d’une nouvelle couleur baptisée Icing (crème).

Ils rejoindraient les coloris actuels : Black, Storm Gray, Arctic Purple et Transparent Red. Un choix plus doux, pensé pour ceux qui préfèrent les tons neutres et minimalistes.

Quand sortiront ces nouveaux coloris ?

Pour l’instant, aucune date précise n’a été confirmée. Deux scénarios sont probables :

Apple profite de l’événement iPhone 17 pour dévoiler ces nouvelles teintes. Une sortie discrète peu après, via l’Apple Store en ligne et les revendeurs partenaires.

De nombreux utilisateurs affirment que le design et la personnalisation comptent presque autant que la qualité sonore. Beats a toujours joué sur cette corde avec des éditions spéciales et des collaborations.

Apple pourrait d’ailleurs appliquer cette même stratégie à ses AirPods et AirPods Pro, longtemps critiqués pour n’être disponibles qu’en blanc.

Entre Dark Slate, Pink, Rose Gold, Champagne Gold et Icing, Apple veut séduire à la fois les amateurs de sobriété et les fans de couleurs plus vives. Reste à voir si ces nouveaux looks seront officialisés le 9 septembre, aux côtés de l’iPhone 17.