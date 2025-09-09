Samsung prépare deux nouveaux Galaxy Z Fold pour 2026 face à l’iPhone pliable

Samsung se prépare à élargir sa gamme pliable en 2026, selon un rapport d’ETNews. Jusqu’ici, l’offre se limitait à un Galaxy Z Flip et un Galaxy Z Fold. Dès 2026, Samsung ajoutera un second modèle de Fold, baptisé en interne « Wide Fold », qui adoptera un format plus large.

Contrairement au Fold actuel, pensé comme un smartphone qui se transforme en tablette, le Wide Fold optera pour un ratio plus équilibré : deux écrans 18:9 qui, une fois déployés, formeront un carré presque parfait au format 18:18.

L’objectif : proposer une expérience plus naturelle pour les usages multimédia, la productivité et le multitâche.

Le lancement est attendu au second semestre 2026, aux côtés des versions classiques du Flip et du Fold. Les spécifications techniques finales devraient être validées en interne d’ici fin septembre ou début octobre.

Samsung prépare une réponse directe à Apple

Samsung muscle son catalogue en prévision de l’entrée d’Apple sur le marché pliable, prévue pour la deuxième moitié de 2026 avec son premier iPhone foldable.

« Le lancement d’Apple devrait stimuler la croissance du segment. Samsung veut rester leader en élargissant son offre », explique un analyste cité par ETNews.

Un marché prêt à décoller

Selon Omdia, les pliables représenteront 2,2 % des ventes mondiales de smartphones en 2025 (soit 23,5 millions d’unités), mais devraient grimper à 4,4 % en 2027 (51,8 millions) grâce à l’arrivée d’Apple.

En parallèle, Samsung prépare aussi un « double fold », un appareil à triple écran attendu pour novembre 2025. Son maintien dans la gamme dépendra de l’accueil du marché.