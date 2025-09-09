Accueil » iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air : tout ce qu’il faut savoir avant ce soir

À quelques heures de la keynote d’Apple, les fuites se multiplient autour de la nouvelle gamme iPhone 17, qui devrait être l’annonce phare du 9 septembre 2025.

Quatre modèles sont attendus : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Entre design affiné, caméras repensées et processeurs de nouvelle génération, Apple veut séduire tous les profils, du grand public aux créateurs exigeants.

Voici un tour d’horizon des nouveautés attendues pour cette nouvelle série iPhone 17.

Stockage et configurations : plus de choix pour tous

iPhone 17 & 17 Air : jusqu’à 512 Go, avec des options 128 Go et 256 Go pour les utilisateurs classiques.

iPhone 17 Pro & Pro Max : jusqu’à 1 To, parfait pour ceux qui manipulent photos pro, vidéos 4K/8K ou bibliothèques d’apps massives.

Écrans et design : diversité et élégance

iPhone 17 : écran OLED 6,3 pouces, dispo en noir, blanc, gris/argent et vert lime.

iPhone 17 Air : 6,6 pouces, décliné en noir, blanc, doré clair et bleu clair.

iPhone 17 Pro : 6,3 pouces, avec des finitions premium (noir, blanc, gris, bleu foncé).

iPhone 17 Pro Max : le plus grand avec 6,9 pouces, disponible en noir, blanc, gris, bleu foncé et… orange, une couleur audacieuse qui tranche avec les codes Apple.

Caméras : Apple mise sur la créativité

iPhone 17 : double capteur (48 mégapixels large + 12 mégapixels ultra-large).

iPhone 17 Air : un seul capteur 48 mégapixels, plus simple mais efficace pour l’essentiel.

iPhone 17 Pro & Pro Max : triple capteur (48 mégapixels large, ultra-large et téléobjectif), avec support de la vidéo 8K. Clairement pensés pour les créateurs de contenu.

Puissance et autonomie : A19 et A19 Pro à l’œuvre

iPhone 17 & 17 Air : puce A19, 8 Go de RAM. Suffisant pour les usages quotidiens et un peu de jeu.

iPhone 17 Pro & Pro Max : A19 Pro, 12 Go de RAM et un système de refroidissement par chambre à vapeur, optimisé pour le gaming et l’édition vidéo 8K.

Batteries

iPhone 17 : 3,600 mAh

iPhone 17 Air : 2,800 mAh (plus fin, mais moins endurant)

iPhone 17 Pro : 3,700 mAh

iPhone 17 Pro Max : 5,000 mAh (la plus endurante de la gamme)

iPhone 17 : Fonctionnalités supplémentaires

Meilleure étanchéité et résistance à la poussière.

Batteries haute densité, pour optimiser l’autonomie malgré des designs plus fins.

Contrôles photo/vidéo avancés, offrant plus de réglages aux pros.

Rendez-vous ce soir à 19 heures

Apple devrait confirmer toutes ces infos lors de son événement « Awe Dropping », diffusé en direct à 19 heures (heure de Paris). Si les fuites disent vrai, l’iPhone 17 Air deviendra le modèle le plus fin jamais conçu par Apple, tandis que le Pro Max s’imposera comme le plus puissant et endurant.

Rendez-vous ce soir sur le BlogNT, ou directement sur le site d’Apple !