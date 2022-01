Les excellents écouteurs Beats Fit Pro arrivent le 28 janvier en France pour 230 €

Les meilleurs écouteurs de Beats à ce jour, les Beats Fit Pro, n’étaient disponibles qu’aux États-Unis dès leur sortie il y a quelques mois. Apple a ensuite lancé les écouteurs en Chine, mais ils sont maintenant prêts à devenir dans de nombreux autres pays du globe dès le 28 janvier. C’est au 28 janvier que les Beats Fit Pro seront lancés au Canada, en Europe et au Japon.

Selon un tweet de la marque appartenant à Apple, les précommandes pour la sortie « mondiale » commenceront le 24 janvier avant que les Beats Fit Pro ne soient mis en vente le 28. En Europe, les Beats Fit Pro seront vendus au prix de 229,95 euros. Comme aux États-Unis, les écouteurs Beats Fit Pro seront proposés en noir, blanc, gris et violet.

Les Beats Fit Pro sont les derniers écouteurs haut de gamme de Beats qui mettent l’accent sur les fonctions de fitness et s’associent à d’autres technologies empruntées par Apple. Elles comprennent des bouts d’ailes flexibles qui les aident à rester (confortablement) positionnés dans vos oreilles sans se détacher — même pendant l’exercice.

Beats Fit Pro are available worldwide starting 1/28! Preorders open on 1/24. 📸: Danika Magdelena (@MaddoLuu) captures women who are making power moves through music. ⚡ pic.twitter.com/Qn0olaydrZ —Beats by Dre (@beatsbydre) January 11, 2022

Des écouteurs que les sportifs vont adorer

Ils disposent du même système d’annulation active du bruit que les AirPods Pro, d’une résistance à l’eau IPX4, et prennent également en charge le suivi de la tête lors de l’écoute de l’audio spatial. L’autonomie de la batterie est évaluée à 6 heures sur une charge, et 21 heures supplémentaires avec l’étui de charge qui les accompagne. Ils ne cochent pas toutes les cases : il n’y a pas de recharge sans fil, par exemple, et les AirPods sont toujours plus performants pour les appels vocaux.

Mais ils conservent la plupart des astuces de l’écosystème d’Apple tout en offrant un son sans doute meilleur et plus puissant, dans une forme qui offre une stabilité supérieure. Il s’agit clairement des meilleurs écouteurs pour tous les amoureux de sport et qui veulent des écouteurs confortables et d’excellente qualité.