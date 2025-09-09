Accueil » Sony IMX09E : un capteur de 200 mégapixels prêt à rivaliser avec Samsung sur les flagships 2026

La guerre des mégapixels est loin d’être terminée. Selon une fuite de Digital Chat Station, Sony s’apprête à lancer son tout premier capteur de 200 mégapixels, baptisé IMX09E, qui devrait équiper plusieurs flagships Snapdragon 8 Elite Gen 5 début 2026.

Parmi eux : les modèles Ultra de OPPO, Vivo et Xiaomi, avec l’ambition claire de défier le Galaxy Ultra de Samsung sur son terrain favori : la photographie mobile.

Le Sony IMX09E sera un géant capteur de 200 mégapixels :

Taille : 1/1,12 pouce, légèrement plus petit que le LYT-900 (1 pouce) mais plus grand que le Samsung ISOCELL HP2 (1/1,3 pouce).

Pixels : 0,7 µm, optimisés pour capter plus de lumière.

Technologie : Hybrid-Frame HDR, capable de dépasser les 100 dB de dynamique, pour mieux gérer les hautes lumières et les ombres.

Zoom : jusqu’à 4x lossless, grâce au nouvel ISP du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Sur le papier, ce capteur pourrait offrir un équilibre inédit entre résolution, sensibilité et plage dynamique.

Sony IMX09E : Les premiers smartphones attendus

Parmi les smartphones attendus :

OPPO Find X9 Ultra: pourrait intégrer deux capteurs 200 mégapixels dans un bloc à 4 capteurs.

Xiaomi 16 Ultra : rumeurs d’une combinaison IMX09E + capteur 1 pouce, pour un stack photo monstrueux.

Vivo X300 Ultra : pressenti pour tester le double 200 mégapixels, mais incertitudes sur le recours au capteur Sony.

Samsung domine déjà avec son ISOCELL HP2 (200 mégapixels) sur le Galaxy S25 Ultra, et pourrait reconduire cette stratégie avec le Galaxy S26 Ultra.

Sony, souvent préféré par Apple pour ses capteurs, veut revenir dans la course avec une alternative crédible. Ironie du sort : des rumeurs indiquent que l’iPhone 18 pourrait adopter… un capteur Samsung de 200 mégapixels, laissant Sony de côté sur ce contrat stratégique.

Au-delà des chiffres : la vraie bataille

Les mégapixels ne suffisent pas : il faudra que les constructeurs optimisent la photographie nocturne, la gestion logicielle et les algorithmes d’IA pour exploiter pleinement le IMX09E. Bien utilisé, ce capteur pourrait transformer la photo en basse lumière et donner à OPPO, Vivo et Xiaomi une avance face à Samsung.

Avec les premiers flagships attendus début 2026, le IMX09E pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour Sony dans le mobile. Entre quadruple capteurs de 200 mégapixels et combinaisons inédites avec des modules 1 pouce, la prochaine génération de smartphones Android promet d’être explosive pour les passionnés de photo.