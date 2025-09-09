L’Apple Store ferme ses portes avant l’événement iPhone 17

Comme avant chaque keynote, le rituel est immuable : l’Apple Store en ligne est hors service. À seulement quelques heures de l’événement Apple du 9 septembre, l’Apple Store affiche désormais son traditionnel message « Nous revenons bientôt ». (« Le temps de mettre l’Apple Store à jour. Revenez vite »).

Apple Store : Une fermeture synonyme de nouveautés

Chaque année, la fermeture temporaire de l’Apple Store précède l’ajout des nouveaux produits au catalogue. Cette fois-ci, la vedette sera bien sûr la gamme iPhone 17, qui viendra remplacer les modèles iPhone 16 sur la boutique.

Parmi les annonces attendues :

L’iPhone 17 Air, un modèle ultrafin qui devrait attirer beaucoup d’attention,

L’iPhone 17 Pro et Pro Max, avec de nouvelles capacités photo et le processeur A19 Pro,

Et des mises à jour dans les Apple Watch, notamment la Watch Series 11 et la Watch Ultra 3.

Une montée en prix probable

Les rumeurs évoquent une hausse des prix cette année, notamment à cause des tarifs douaniers et des coûts de production. En contrepartie, les acheteurs devraient profiter de batteries plus grandes, de caméras améliorées et de performances CPU nettement supérieures.

Rendez-vous dans quelques heures

Quand l’Apple Store rouvrira ses portes numériques, il mettra en avant les nouveaux iPhone 17. D’ici là, Apple prépare soigneusement sa mise en scène, et les fans s’impatientent déjà pour découvrir les coloris de 2025 et toutes les subtilités des nouveaux modèles.