Xiaomi 15T et 15T Pro : lancement mondial prévu le 24 septembre

Xiaomi a confirmé sur X que sa prochaine série Xiaomi 15T sera dévoilée mondialement le 24 septembre 2025. Un an après la sortie des Xiaomi 14T, la marque revient avec deux modèles — le Xiaomi 15T et le 15T Pro — qui promettent de franchir un cap sur le plan technique comme esthétique.

Selon les fuites, le Xiaomi 15T Pro sera la star du line-up grâce à un téléobjectif périscopique 5x (équivalent 115 mm), taillé pour la photo de voyage et le zoom longue portée.

Les deux modèles profiteront d’un grand écran 6,83 pouces (contre 6,67 pouces sur la précédente génération) et de puces MediaTek de dernière génération : le Dimensity 8400 pour le Xiaomi 15T et le Dimensity 9400+ pour le Xiaomi 15T Pro.

Côté mémoire, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage seraient proposés en configuration de base.

Xiaomi 15T et 15T Pro : Photo et design sous la loupe

Comme attendu, Xiaomi poursuit son partenariat avec Leica :

Capteur principal de 50 mégapixels

Ultra grand-angle de 13 mégapixels

Téléobjectif de 50 mégapixels

Le Xiaomi 15T Pro se démarquerait par sa caméra périscopique, rare dans cette gamme de prix. Les rendus CAD qui ont fuité montrent aussi quelques changements de design, notamment des lignes plus épurées et un module photo plus imposant.

Batterie et recharge

Les deux modèles miseront sur une batterie de 5 500 mAh, mais avec des différences de charge :

67 W filaire pour le 15T

90 W filaire pour le 15T Pro

Tous deux devraient profiter d’une certification IP69, gage de résistance avancée à l’eau et à la poussière.

Prix et disponibilité

Les tarifs devraient démarrer à :

649 euros pour le Xiaomi 15T

799 euros pour le Xiaomi 15T Pro

Des prix compétitifs qui pourraient mettre la pression sur Samsung et consorts, surtout avec un hardware photo signé Leica et des performances haut de gamme.

Avec la série 15T, Xiaomi confirme son ambition de jouer dans la cour des flagships premium. Le Pro, avec son zoom périscopique et sa charge ultra-rapide, vise directement les passionnés de photo et les utilisateurs exigeants.