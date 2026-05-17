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Sony WH-1000XX The ColleXion : le casque premium qui vise les AirPods Max

Sony WH-1000XX The ColleXion : le casque premium qui vise les AirPods Max

Sony préparerait une déclinaison plus statutaire de sa célèbre gamme WH-1000X. Baptisé WH-1000XX The ColleXion, ce nouveau casque miserait sur des matériaux plus nobles, un design plus mode et un positionnement nettement plus premium que le WH-1000XM6.

Une édition pensée comme un objet de style

Aperçu sur l’acteur Damson Idris avant le Met Gala, puis détaillé dans des rendus partagés par Android Headlines, le casque adopterait une structure plus luxueuse : arceau métallique, coussin supérieur plus épais, bras enveloppants et oreillettes au revêtement façon cuir.

Sony semble vouloir déplacer sa gamme 1000X vers un territoire plus lifestyle, proche de celui des AirPods Max : moins discret, plus visible, presque accessoire de mode.

WH-1000XX The ColleXion : Un prix très haut de gamme

L’annonce officielle est attendue le 19 mai 2026 à 18 heures, heur de Paris, avec un tarif évoqué de 629 euros. Les caractéristiques complètes restent à confirmer, mais plusieurs fuites parlent d’une base proche du WH-1000XM6, avec ANC, matériaux premium et possibles ajustements internes.

Certains rapports évoquent aussi une autonomie d’environ 24 heures et un poids supérieur au XM6.

Sony change de bataille

Avec The ColleXion, Sony ne chercherait pas seulement à vendre le meilleur casque antibruit du marché. La marque semble vouloir prouver qu’elle peut aussi produire un objet désirable, statutaire, presque « fashion tech ».

C’est un virage intéressant : historiquement, Sony dominait par la performance audio et la réduction de bruit. Ici, le message est différent. Le casque devient un signe extérieur de goût, pas seulement un outil pour s’isoler du monde.

Reste à voir si le son justifiera autant que le design cette montée en prix. Car à ce niveau, Sony ne vend plus seulement du silence : il vend une présence.