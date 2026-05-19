Pendant plusieurs années, Sony avait progressivement habitué les joueurs PC à une idée devenue presque évidente : les grandes exclusivités PlayStation finiraient tôt ou tard sur Steam. Mais, cette stratégie pourrait désormais changer radicalement.

Selon de nouvelles informations relayées par Bloomberg, Sony envisagerait de limiter fortement les portages PC de ses futurs blockbusters solo afin de renforcer à nouveau l’exclusivité PS5. Une décision qui marquerait un virage stratégique majeur pour PlayStation.

Sony voudrait réserver ses jeux solo à la PS5

Le journaliste Jason Schreier affirme que Hermen Hulst, CEO du Studio Business Group chez PlayStation, aurait confirmé lors d’un town hall interne que Sony continuerait de sortir ses jeux multijoueurs et live service sur PC, mais que les grosses productions solo ne seraient plus systématiquement prévues pour Steam.

SCOOP : PlayStation studio business CEO Hermen Hulst told staff in a town hall Monday morning that the company’s narrative single-player games will now be PlayStation exclusive, confirming Bloomberg’s reporting from earlier this year. Original story from March: www.bloomberg.com/news/article… [image or embed] – Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 18 mai 2026 à 20 h 47

Des titres comme Ghost of Yotei ou Saros seraient notamment concernés.

Cette orientation tranche fortement avec le discours adopté par Sony ces dernières années. En 2022, l’entreprise évoquait encore une expansion agressive vers le PC et le mobile, avec l’idée que près de la moitié de ses sorties pourraient un jour exister hors des consoles PlayStation.

Les portages PC n’ont pas toujours convaincu

En réalité, plusieurs signaux laissaient déjà entrevoir ce changement. Certains portages PC PlayStation ont connu des lancements compliqués, entre problèmes techniques, performances décevantes, controverses autour des comptes PSN, ou réception mitigée des joueurs.

Même lorsque les jeux étaient excellents, la stratégie de Sony manquait parfois de cohérence. Certains titres arrivaient des années après leur sortie console, tandis que d’autres ne quittaient jamais l’écosystème PlayStation.

À mesure que les exclusivités perdaient leur statut « uniquement sur PS5 », Sony devait aussi faire face à une question plus délicate : pourquoi acheter une console si les mêmes expériences arrivent ensuite sur Steam ?

PlayStation protège son identité

C’est probablement le cœur du problème. Depuis plus de vingt ans, PlayStation construit son image autour de grandes aventures solo cinématographiques : God of War, The Last of Us, Spider-Man ou Ghost of Tsushima sont devenus bien plus que des jeux — ce sont des arguments matériels.

En ouvrant massivement ces licences au PC, Sony risquait progressivement de diluer ce qui différencie réellement la PlayStation des autres plateformes.

Et le contexte actuel rend cette question encore plus sensible.

L’ombre du futur Xbox « hybride » inquiète probablement Sony

Les rumeurs autour du futur projet Xbox « Helix » évoquent une intégration beaucoup plus profonde des boutiques PC comme Steam dans l’écosystème Microsoft. Autrement dit : si les exclusivités PlayStation arrivent systématiquement sur Steam, elles pourraient théoriquement devenir accessibles sur les futures machines Xbox compatibles avec ces plateformes.

Pour Sony, ce scénario serait particulièrement problématique.

La firme semble donc revenir à une logique plus traditionnelle : les jeux solo premium servent avant tout à vendre du hardware, tandis que les titres multijoueurs peuvent, eux, s’étendre plus largement afin de maximiser leur audience.

Une décision logique… mais risquée

Cette stratégie pourrait renforcer l’attractivité de la PS5 et des futures consoles PlayStation. Mais elle risque aussi de frustrer une partie importante des joueurs PC, qui avaient fini par considérer les exclusivités Sony comme des sorties quasi garanties sur Steam.

Le paradoxe est intéressant : alors que Microsoft rapproche progressivement Xbox du PC, Sony semble faire exactement l’inverse en redonnant de la valeur à l’exclusivité console.

Et dans une industrie où les frontières entre plateformes deviennent de plus en plus floues, cette décision pourrait redéfinir la manière dont PlayStation protège son identité pour les années à venir.