Bluesky ajoute enfin les favoris privés : vos « Posts conservés » sont là

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Bluesky : la plateforme vient d’activer une fonction très attendue, les favoris privés. Désormais, il est possible de sauvegarder des publications pour les lire plus tard… sans que personne d’autre ne le voie.

v1.108 is rolling out today 🚚 Now live, at long last: Bookmarks, aka Saved Posts. For all those posts you’ll definitely plan to come back to! Update the app and give it a try. The button is right down there 👇 [image or embed] — Bluesky (@bsky.app) 8 septembre 2025 à 20:24

Bluesky : Des favoris vraiment privés

Baptisée « Posts conservés », cette nouveauté reprend un principe déjà bien connu sur X ou Threads : marquer du contenu à revoir plus tard en cliquant sur une petite icône de signet sous chaque post.

Contrairement à l’ancien système de « pins » publics, vos sauvegardes ne seront visibles que par vous, et non par toute la communauté.

Jusqu’ici, les utilisateurs devaient contourner le problème avec une astuce : commenter un emoji 📌 sur les publications qu’ils voulaient garder, dans un fil spécial. Pratique, mais peu discret. Avec les Posts conservés, plus besoin de passer par ce type de détournement.

Bluesky continue d’étoffer son offre

Cette mise à jour s’ajoute à une longue liste de nouveautés :

Une plateforme en pleine maturation

Avec ses mises à jour régulières, Bluesky s’affirme comme l’une des alternatives les plus sérieuses à X. Les favoris privés étaient une demande de longue date, et leur arrivée montre que l’équipe continue d’écouter sa communauté.