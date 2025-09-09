Accueil » OnePlus 15 : vers un retour au « flagship killer » avec un prix plus bas ?

La stratégie de OnePlus pourrait bien changer avec son prochain flagship. Alors que la marque a confirmé la fin de son partenariat avec Hasselblad et développe désormais son propre système photo, de nouvelles fuites suggèrent que le OnePlus 15 pourrait coûter moins cher que prévu, tout en restant très compétitif sur les performances.

OnePlus 15 : Un prix plus bas grâce à des choix stratégiques

Selon OnePlus Club, la firme aurait décidé de réduire certains coûts en supprimant ses composants les plus onéreux. Exit la licence Hasselblad, exit aussi l’écran ultra-haute résolution incurvé : le OnePlus 15 miserait sur un écran plat 6,78 pouces OLED en 1,5K, mais avec un rafraîchissement poussé à 165 Hz.

Résultat : une baisse potentielle du prix de vente sans sacrifier la fluidité et la puissance.

Zoom périscopique amélioré, mais…

Le leaker Digital Chat Station affirme que le OnePlus 15 embarquera un capteur périscopique 50 mégapixels avec une focale équivalente à 85 mm (soit un zoom optique 3,5x à 3,7x). C’est mieux que les 73 mm (3x) du OnePlus 13.

Mais, il y a une contrepartie : l’ouverture passerait de f/2.6 à f/2.8, ce qui pourrait limiter la luminosité et donc les performances en zoom nocturne.

Si les rumeurs se confirment, le OnePlus 15 restera une bête de puissance :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ou 8 Elite 2)

(ou 8 Elite 2) Jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage

et Batterie 7 000 mAh avec recharge filaire 120 W

avec recharge filaire Écran 6,78 pouces OLED 1,5K — 165 Hz

Un retour aux sources pour OnePlus ?

Contrairement à Apple (iPhone 17) ou Samsung (Galaxy S26), aucune rumeur ne laisse penser que leurs prix vont baisser. Si OnePlus parvient à proposer son OnePlus 15 moins cher que le OnePlus 14, tout en conservant ces spécifications haut de gamme, la marque pourrait bien renouer avec son image de « flagship killer ».

Dans un contexte où les prix des smartphones explosent, un OnePlus plus abordable et toujours performant pourrait séduire un large public.