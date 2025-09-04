Accueil » iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro et Pro Max : tout savoir avant le lancement du 9 septembre

Apple s’apprête à dévoiler la nouvelle génération de son smartphone star. Le 9 septembre, l’iPhone 17 fera ses débuts, accompagné de trois autres modèles : l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Avec cette gamme, Apple ne bouleverse pas totalement la recette, mais introduit plusieurs évolutions majeures, en particulier sur la photo et la performance.

iPhone 17 : enfin le 120 Hz pour le modèle standard

Le modèle de base, l’iPhone 17, bénéficie de mises à jour longtemps attendues. L’écran passe à 6,3 pouces avec des bordures affinées, et surtout un taux de rafraîchissement 120 Hz ProMotion, jusqu’ici réservé aux modèles Pro.

La caméra frontale fait un bond en passant à 24 mégapixels, après des années bloquée à 12 mégapixels. À l’intérieur, on retrouve 12 Go de RAM, un MagSafe compatible charge rapide 45 W, et toujours un double module photo à l’arrière.

En clair, un iPhone plus fluide, plus puissant et plus compétitif pour ceux qui veulent un modèle équilibré sans passer au Pro.

iPhone 17 Air : le nouvel ultra-fin d’Apple

C’est la grande nouveauté de cette génération : l’iPhone 17 Air. Avec seulement 5,4 mm d’épaisseur, il devient l’iPhone le plus fin jamais conçu.

Pour parvenir à ce design, Apple a dû faire des compromis : une batterie plus petite (2,800 mAh) et un unique capteur photo arrière de 48 mégapixels. Mais, le reste impressionne : écran de 6,6 pouces 120 Hz, châssis en titane, modem C1 compact, puce A19 et 12 Go de RAM.

L’iPhone 17 Air vise ceux qui veulent un smartphone premium et élégant, même si l’autonomie pourrait en souffrir.

iPhone 17 Pro et Pro Max : les vrais bonds technologiques

Comme toujours, les plus grosses nouveautés se concentrent sur les modèles Pro. Le design évolue avec un nouveau bloc photo élargi, logeant un téléobjectif qui passe de 12 mégapixels à 48 mégapixels, capable d’un zoom périscopique jusqu’à 10x sans perte. Les vidéastes profiteront également du mode 8K, un ajout attendu depuis plusieurs années.

Côté écran, Apple introduit une dalle plus robuste, anti-reflet et résistante aux rayures, idéale pour un usage en extérieur. Les Pro embarquent aussi un Wi-Fi 7 maison, une puce A19 Pro, et un système de refroidissement avancé (chambre à vapeur + graphite) sur le Pro Max pour gérer les usages intensifs.

Ce qui unit toute la gamme iPhone 17

Malgré leurs différences, tous les modèles partagent certains points clés :

Nouvelle caméra selfie 24 mégapixels.

12 Go de RAM, contre 6 ou 8 auparavant.

Recharge MagSafe boostée à 45 W grâce à Qi 2.2.

iOS 26 avec les fonctionnalités d’Apple Intelligence, qui profiteront de cette puissance accrue.

Apple affine sa stratégie

Avec l’arrivée du nouvel iPhone 17 Air, Apple teste à nouveau un format alternatif après l’échec des Mini et Plus. Le modèle standard gagne enfin en fluidité avec le 120 Hz, tandis que les Pro repoussent les limites de la photo et de la vidéo mobile.

Reste une question clé : le positionnement prix. Si Apple suit sa logique habituelle, on devrait retrouver un tarif d’entrée à 799 dollars pour l’iPhone 17, avec le 17 Air entre 899 et 949 dollars, et les Pro à partir de 1 099 dollars. Réponse officielle le 9 septembre.