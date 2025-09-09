Firefox intègre Microsoft Copilot : vers un navigateur ouvert aux IA tierces

Mozilla continue de transformer Firefox en véritable hub d’intelligence artificielle. Dans ses dernières versions Nightly, Firefox a ajouté Microsoft Copilot à son panneau latéral, rejoignant une liste déjà riche qui comprend ChatGPT, Claude, Le Chat (Mistral) et Gemini.

Avec cette intégration, Firefox joue la carte de la neutralité : plutôt que d’imposer un seul assistant maison, il ouvre son écosystème à plusieurs IA concurrentes.

Un pari malin, qui contraste avec les approches fermées de Google (Chrome) et Microsoft (Edge). Pour les utilisateurs soucieux d’éviter le « vendor lock-in », c’est une façon d’accéder à plusieurs services sans changer de navigateur.

Copilot sur Firefox permet déjà les prompts textuels, l’envoi de fichiers et d’images, la génération visuelle, et même l’entrée vocale. Bien sûr, l’usage reste soumis aux mêmes limites et conditions de confidentialité que chez Microsoft, ce qui pourrait refroidir une partie du public fidèle de Firefox, connu pour sa sensibilité à la vie privée.

Firefox : Des outils productifs en test

En parallèle, Mozilla expérimente de nouveaux widgets sur la page Nouvel Onglet : minuteurs, gestion de tâches et rappels rapides. L’objectif est clair : transformer Firefox en espace de productivité complet, et plus seulement en outil de navigation.

La grande inconnue reste l’accueil des utilisateurs. Les plus pragmatiques saluent l’ajout de fonctionnalités modernes, mais d’autres dénoncent une « surcouche inutile » qui s’éloigne de la philosophie minimaliste et protectrice de Firefox. Pour tempérer, Mozilla rappelle que l’activation de Copilot (ou des autres bots) est entièrement optionnelle et peut être désactivée.

Techniquement, ces intégrations s’appuient sur les optimisations récentes de Firefox pour le traitement local de l’IA. À terme, cela pourrait ouvrir la voie à des assistants plus rapides et respectueux de la vie privée, tournant directement sur l’appareil plutôt que dans le cloud.

Un signal pour toute l’industrie

En intégrant Copilot, Mozilla prend un risque calculé : moderniser Firefox sans renier son ADN open source. Si l’expérience convainc, elle pourrait inspirer d’autres navigateurs à proposer des intégrations croisées, plutôt que de miser uniquement sur leur propre écosystème.

Mais, l’équilibre est fragile : il faudra prouver que ces ajouts n’alourdissent pas le navigateur et ne compromettent pas la confiance de ses utilisateurs. Dans un marché où chaque acteur cherche à se différencier par l’IA, Firefox pourrait bien tracer une nouvelle voie.