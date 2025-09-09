Accueil » iPhone Air ou iPhone 17 Air ? Le leak de dernière minute qui brouille les pistes

Alors qu’Apple s’apprête à lever le voile sur ses nouveaux iPhone lors de l’événement « Awe Dropping », une rumeur de dernière minute vient chambouler les attentes. Selon une fuite relayée par DuanRui sur X, le modèle ultra-fin attendu ce soir pourrait ne pas s’appeler iPhone 17 Air… mais tout simplement iPhone Air.

Un changement de nom dans la lignée de l’iPad Air

La fuite proviendrait d’un document de garantie affichant clairement « iPhone Air » en tête. Si elle est avérée, cette appellation marquerait une rupture avec la numérotation classique de la gamme.

Apple adopterait la même logique que pour l’iPad, qui a abandonné les numéros au profit de dénominations plus « pérennes » (iPad Air, iPad Pro, etc.).

iPhone Air : Un iPhone ultra-fin, héritier de l’esprit MacBook Air

Les rumeurs convergent sur un smartphone :

Épaisseur : environ 6 mm, le plus fin jamais conçu par Apple.

Écran : 6,6 pouces.

Design : simple capteur photo arrière, sobriété assumée.

Comme le MacBook Air, cet iPhone miserait sur la portabilité et l’élégance, plutôt que sur la surenchère technique des modèles Pro.

iPhone Air vs iPhone 17 Air : deux visions possibles

iPhone 17 Air : s’inscrit dans la continuité des générations, plus rassurant pour le public habitué.

iPhone Air : un produit pensé comme intemporel, plus différenciant sur le marché.

Les analystes y voient un moyen pour Apple de mieux segmenter sa gamme et de remplacer efficacement le modèle Plus, en perte de vitesse.

Selon Bloomberg, Apple préparerait trois années de refontes majeures :

2025 : le modèle ultra-fin (Air).

2026 : un iPhone pliable.

2027 : une édition anniversaire pour les 20 ans de l’iPhone.

Le nom « Air » sans numéro pourrait ainsi poser les bases d’une nouvelle logique produit, moins annuelle, plus iconique.