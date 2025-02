Accueil » Le Chat vs ChatGPT : le match des IA ! Qui est le meilleur ?

Le Chat vs ChatGPT : le match des IA ! Qui est le meilleur ?

Le Chat vs ChatGPT : le match des IA ! Qui est le meilleur ?

Le Chat, l’IA conversationnelle développée par Mistral AI, gagne du terrain et est parfois citée comme un potentiel concurrent de ChatGPT. Mais est-elle réellement à la hauteur ?

Qu’est-ce que Le Chat de Mistral AI ?

Le Chat est un chatbot IA développé par la startup française Mistral AI. Contrairement à ChatGPT, qui repose sur le modèle GPT-4 et une architecture à grande échelle (avec un nombre estimé de 1,76 trillion de paramètres), Mistral AI propose une approche plus légère avec des modèles allant de 7 à 56 milliards de paramètres.

Les modèles disponibles sur Le Chat :

Mistral Large : Conçu pour des réponses plus élaborées et un raisonnement approfondi.

Mistral Small: Optimisé pour la rapidité et l’efficacité.

Mistral Next: Pensé pour des réponses concises et directes.

Bien que moins médiatisé que ChatGPT ou Gemini, Le Chat suscite l’intérêt grâce à son efficacité et son accessibilité en open source. Mais peut-il vraiment rivaliser avec ChatGPT.

Créativité : ChatGPT prend l’avantage

L’un des critères essentiels pour évaluer un chatbot est sa créativité, que ce soit pour la rédaction de textes, la poésie ou la génération d’idées originales.

Test 1 : Se décrire à un artiste

ChatGPT a utilisé un langage imagé et des métaphores, rendant la description artistique et immersive.

Le Chat, en revanche, a adopté un ton plus informatif et factuel, manquant de créativité.

Test 2 : Rédaction d’une chanson sur la richesse grâce à la culture de concombres

J’ai ensuite demandé à ChatGPT et Le Chat d’écrire une chanson de rap sur le thème de la richesse grâce à la culture des requins. Combien de chansons de rap pouvez-vous trouver sur le Web sur les requins ?

ChatGPT a produit des paroles adaptées au style du rap, rythmées et bien structurées.

Le Chat a généré des paroles plus longues et moins adaptées au format musical.

Résultat : Après conversion en musique avec Suno AI, les paroles de ChatGPT s’intégraient mieux au format chanson.

Test 3 : Autres exercices créatifs (poésie, articles, e-mails complexes)

Le Chat s’est montré performant dans la rédaction d’articles, mais dans l’ensemble, ChatGPT a dominé dans les tâches nécessitant une véritable imagination et une écriture naturelle.

Verdict : ChatGPT excelle en créativité.

Compétences en programmation : ChatGPT est plus fiable

Un chatbot IA moderne doit être capable d’écrire du code efficace et fonctionnel.

Test 1 : Création d’une application de gestion de tâches en HTML, CSS et JavaScript

ChatGPT a produit un code propre et fonctionnel dès la première tentative.

Le Chat a généré un code qui ne fonctionnait pas correctement, même après plusieurs essais.

Test 2 : Génération de code en JavaScript et PHP pour chiffrer et déchiffrer du texte

Les deux IA ont réussi, mais ChatGPT a produit un code plus structuré et optimisé.

Test 3 : Correction de bugs et amélioration de code

ChatGPT a su identifier et corriger les erreurs rapidement.

Le Chat a parfois échoué à comprendre la tâche, générant des réponses inexactes.

Verdict : ChatGPT est nettement meilleur en programmation.

Raisonnement logique et bon sens : Match nul

Certaines IA peuvent résoudre des problèmes complexes mais échouer sur des questions de bon sens.

Test 1 : Problème des bouteilles de 3L et 5L pour mesurer 4L d’eau

Les deux IA ont trouvé une solution viable, mais avec des approches différentes.

Test 2 : Question piège sur l’endroit où enterrer des survivants

Les deux IA ont identifié la ruse et répondu correctement.

Test 3 : Raisonnement avancé

ChatGPT a mieux géré les problèmes plus complexes impliquant de la logique avancée.

Verdict : Les deux IA sont compétentes en logique et bon sens, mais ChatGPT gère mieux les cas complexes.

Verdict final : ChatGPT reste largement en tête

Critère ChatGPT Le Chat Créativité 🏆 Meilleure imagination et adaptabilité Bonne, mais plus factuelle Programmation 🏆 Code propre et fonctionnel Code souvent erroné ou incomplet Raisonnement logique 🏆 Performant même sur des tâches complexes Bon sur des problèmes simples Accessibilité ✅ Version gratuite et Pro disponible ✅ Open Source et gratuit Modèle utilisé GPT-4o (≈1.76T paramètres) 7B — 56B paramètres

Le Chat de Mistral AI montre du potentiel, notamment pour un chatbot open source, mais il est encore loin de rivaliser avec ChatGPT, surtout en créativité et en programmation. Cependant, avec des améliorations et un entraînement plus approfondi, il pourrait gagner du terrain dans les prochaines années.

Le Chat est prometteur, mais ChatGPT reste le roi des chatbots IA.