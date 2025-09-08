One UI 8 : le calendrier complet du déploiement stable fuite avant l’annonce officielle

Alors que la version stable de One UI 8 est déjà disponible sur certains modèles comme les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Galaxy S25 FE et Galaxy Tab S11, Samsung n’avait pas encore précisé quand la mise à jour arriverait sur les autres appareils.

C’est désormais chose faite grâce à une fuite signée Alfatürk sur X, qui dévoile le calendrier complet de déploiement prévu par le constructeur.

Les Galaxy S25 ouvriront le bal de la mise à jour One UI 8

La mise à jour vers One UI 8 débutera le 18 septembre, date à laquelle les Galaxy S25 Ultra, S25+ et S25 recevront la nouvelle interface. Le Galaxy S25 Edge devra patienter une semaine de plus, jusqu’au 25 septembre, aux côtés des Galaxy S24.

À partir du mois d’octobre, le déploiement s’étendra aux générations précédentes : les Galaxy S23 seront mis à jour le 2 octobre, suivis des Galaxy S22 le 6 octobre. Même les Galaxy S21 FE 5G figurent au calendrier.

Pliables, A et M : un calendrier serré

Côté pliables, les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 recevront One UI 8 dès le 2 octobre, suivis des Fold/Flip 5 et 4 dans la première quinzaine du mois.

Dans la gamme Galaxy A, les premiers servis seront les A56 5G et A36 5G dès le 25 septembre. Les modèles phares comme les A55 et A54 devront attendre octobre, et certains, comme les A53 ou A34 n’auront pas la mise à jour avant fin octobre. Les Galaxy M suivront le même rythme, avec des dates échelonnées jusqu’au 27 octobre.

Tablettes et montres également concernées

Les Galaxy Tab S10 Ultra, S10+ et S10 recevront One UI 8 le 1er octobre, tandis que les modèles FE devront patienter jusqu’au 9 octobre. Les Tab S9 et Tab S8 seront servies le 23 octobre, et les modèles plus abordables, comme la Tab A9 n’auront la mise à jour qu’en novembre.

Côté montres, la nouvelle interface arrivera sur les Galaxy Watch 7 et Watch 6 dès le 1er octobre, mais les Watch 5 et Watch 4 ne seront mises à jour qu’à partir du 3 novembre.

Un calendrier centré sur l’Asie

Cette fuite semble principalement concerner le marché asiatique. Les dates pourraient donc varier selon les régions, mais elles donnent déjà une idée précise du rythme que Samsung compte adopter.

La version officielle du calendrier devrait être publiée dans les prochains jours.