Nothing Ear (3) : les nouveaux écouteurs sans fil arriveront le 18 septembre

Nothing vient de lever le voile sur son prochain produit audio : les Nothing Ear (3). Malgré leur nom, il s’agit bien du quatrième modèle de la gamme, après les Ear (1), Ear (2) et le plus récent Nothing Ear.

Fidèle à son style minimaliste, la marque a officialisé l’annonce via ses réseaux sociaux avec une simple mention : Ear (3). 18 September.

Andrew Freshwater, responsable marketing produit chez Nothing, a expliqué ce choix : « Nous avons écouté les retours concernant la nomenclature et compris qu’il était important pour les utilisateurs de revenir à l’ordre numérique clair que nous avions introduit avec Ear (1) et Ear (2) ».

Une décision qui vise la simplicité, même si elle ajoute une petite touche de confusion avec le modèle “Nothing Ear” sorti en 2024.

Ear (3) : Un lancement imminent

Pour l’instant, Nothing n’a partagé aucun détail technique sur les Ear (3). On ignore encore si une déclinaison Ear (a) verra le jour en parallèle, mais si la marque suit son schéma habituel, la présentation officielle devrait rapidement être suivie d’une mise en vente mondiale.

Les Nothing Ear (3) confirment la volonté de l’entreprise de poursuivre son aventure dans l’audio en s’appuyant sur un design singulier et une communication percutante.

Rendez-vous le 18 septembre pour découvrir leurs caractéristiques complètes et savoir si Nothing compte encore bousculer le marché des écouteurs sans fil.