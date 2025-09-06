Depuis son lancement en mars 2025, le Huawei Pura X connaît un véritable succès sur le marché chinois. Selon des sources industrielles relayées par ITHome, plus de 700 000 unités ont déjà été expédiées, dont près de 100 000 activations dès la première semaine.

Un démarrage qui confirme l’intérêt grandissant pour ce format pliant inédit.

Huawei Pura X : Un format inédit qui séduit les utilisateurs

Contrairement aux smartphones pliants classiques à l’écran étroit et allongé, le Pura X mise sur un grand écran pliant au format 16:10. Ce ratio plus « naturel » facilite la lecture, le multitâche en écran partagé et le visionnage de vidéos, se rapprochant davantage de l’expérience offerte par une tablette compacte.

Avec ce choix, Huawei cherche clairement à différencier son appareil face aux concurrents, comme le Galaxy Z Fold 7 de Samsung, vendu presque deux fois plus cher à près de 2 100 euros.

HarmonyOS 5 et l’IA au cœur de l’expérience

Le Pura X est aussi le premier smartphone livré nativement avec HarmonyOS 5. La dernière version du système d’exploitation maison intègre des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle, ainsi qu’un assistant repensé, plus intuitif et plus contextuel. Ces nouveautés viennent renforcer la valeur ajoutée de l’appareil, au-delà de son format innovant.

Affiché à partir de 7 499 yuans (environ 900 euros), le Pura X se positionne sur le haut de gamme, tout en restant plus abordable que ses rivaux directs. Une stratégie tarifaire qui semble porter ses fruits, au vu des volumes de ventes.

Huawei, leader incontesté du pliant en Chine

Avec environ 75 % de parts de marché sur le segment des smartphones pliants en Chine, Huawei domine largement des acteurs comme Samsung, Oppo ou Vivo. Le succès du Pura X vient conforter cette avance stratégique.

La marque enrichit d’ailleurs rapidement sa gamme : après le Mate XT (près de 500 000 unités écoulées au premier semestre 2025), Huawei a dévoilé le Mate XTs, deuxième smartphone à triple écran du marché, ainsi qu’une nouvelle MatePad Mini.

Et après ?

D’après les fuites, Huawei préparerait déjà un Mate X7 à double pli ainsi qu’une nouvelle génération du Pura X, attendue en 2026 avec un écran amélioré. Cette cadence soutenue et la volonté d’explorer des formats innovants confirment l’ambition de Huawei : rester en tête de la course aux smartphones pliants et créer de nouvelles habitudes d’usage.

Le succès du Huawei Pura X prouve que les utilisateurs sont prêts à adopter de nouveaux formats si ceux-ci améliorent réellement leur confort. Avec son écran large 16:10, son intégration poussée d’HarmonyOS 5 et son prix compétitif face aux concurrents, Huawei impose une nouvelle référence sur le marché des pliants.