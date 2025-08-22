Accueil » Huawei Pura X2 : un écran pliable de 8 pouces en préparation pour la fin 2025 ?

Le Huawei Pura X n’a peut-être pas marqué les esprits par son nom, mais son concept audacieux en matière de design pliable a su séduire. Selon les dernières fuites venues d’Asie, Huawei s’apprêterait à dévoiler une version plus grande de son smartphone pliable, que l’on pourrait logiquement appeler Pura X2 — même si le nom final n’est pas encore confirmé.

Le principal changement évoqué dans ces premières fuites concerne la taille de l’écran interne, qui passerait de 6,3 pouces à un généreux 8 pouces. Cela placerait le futur Pura X dans la même catégorie que les Galaxy Z Fold 7 ou Pixel 10 Pro Fold, et transformerait le smartphone en un véritable format tablette pliable.

Cependant, Huawei voudrait conserver l’esprit « compact » de la gamme Pura X, avec un encombrement plié maîtrisé, et une expérience utilisateur pensée pour le quotidien, pas seulement les usages multimédias.

Huawei Pura X2 : Un ratio 16:10 idéal pour les vidéos… et les utilisateurs

Contrairement aux téléphones pliables au format flip de type 22:9 (souvent trop allongés), le Pura X proposait déjà un format 16:10, bien plus naturel à utiliser et surtout parfait pour le visionnage de contenus. L’utilisateur bénéficie d’un écran plus large, avec moins de bandes noires, pour une expérience immersive et confortable, que ce soit sur YouTube, Netflix ou TikTok.

Cette orientation « multimédia » devrait rester au cœur de l’ADN du futur modèle.

Une plus grosse batterie et un meilleur compromis autonomie/pliabilité

L’un des points forts du Huawei Pura X de 2025 était sa batterie de 4 700 mAh, bien supérieure aux standards des smartphones à clapet, comme le Galaxy Z Flip 6 (4,000 mAh) ou même le récent Z Flip 7 (4,300 mAh).

En optant pour un format plus large, Huawei a pu loger une batterie plus conséquente, tout en gardant un profil pliable. Le prochain modèle pourrait pousser ce compromis encore plus loin, offrant une autonomie encore plus confortable.

Un module photo digne d’un flagship pliable

Huawei s’est déjà distingué avec le Pura X en intégrant un triple module photo, incluant un capteur téléobjectif 3,5x, là où Samsung n’a jamais franchi ce cap sur sa gamme Flip, même après sept générations.

On peut donc s’attendre à ce que Huawei continue de proposer un appareil pliable sans sacrifier la photographie, un secteur dans lequel la marque a toujours excellé, même sous contraintes de design.

Lancement prévu avant la fin 2025 ?

Aucune date précise n’a encore été dévoilée, mais les sources indiquent que Huawei pourrait lancer le Pura X2 avant fin 2025, ce qui surprendrait étant donné que le premier modèle est sorti en avril de la même année. Cela pourrait être une version Pro, Plus ou Ultra, ou bien un véritable remplaçant.

Reste à savoir si Huawei osera un lancement mondial, contrairement au premier Pura X, réservé uniquement à certains marchés asiatiques.

Un pliable qui sort (vraiment) du lot

Le futur Huawei Pura X2 semble vouloir corriger tous les défauts habituels des smartphones pliables à clapet : batterie trop petite, format trop étroit, manque de puissance photo. En misant sur un format plus large, un écran 8 pouces, une grosse batterie et un vrai système photo complet, Huawei pourrait créer l’un des modèles les plus convaincants du marché — à condition, cette fois, de penser à l’international.